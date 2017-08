Smartphony jako zdroj nežádoucího rozptýlení a poklesu výkonnosti

Víte, jaký je pro ekonomiku nejcennější zdroj dneška? Lidská pozornost! Přesněji řečeno, pozornost, kterou lidé věnují práci. Ať už pracujete nebo naopak zaměstnáváte kohokoliv, jste placeni/platíte nejen za schopnosti, zkušenosti nebo odvedenou práci, ale také za pozornost a kreativitu.

Jenže co když si kus téhle pozornosti bere Facebook či Google? Vždyť není těžké si představit zaměstnance, který práci dříve věnoval osm hodin denně, jak jí dnes věnuje jen sedm hodin a tu zbývající tráví na Facebooku. Jako zaměstnavatel mu platíte stále stejně, jeho pozornosti však máte méně. Část si bere Facebook. A umí ji zhodnotit. Jinými slovy, jste-li zaměstnavatel, bere si část vašeho majetku. Samozřejmě, problematika je daleko složitější, zaměstnance nerozptyluje jen Facebook, nicméně jedná se o problém, který je čím dál tím akutnější.

Podle průzkumu americké společnosti Flurry tráví lidé se svým smartphonem víc jak pět hodin denně a čas strávený s mobilními aplikacemi mezi lety 2015 a 2016 vzrostl o 69 %. Stejně tak roste čas trávený na sociálních sítích, který dnes činní v průměru víc než dvě hodiny denně. Podle Jean M. Twengeové, autorky nově vycházející knihy iGen, tak dnešní mladá generace vyrůstající s chytrými telefony a na sociálních sítích, tak stojí na pokraji duševní krize. Při uvědomění si, že tato deprimovaná generace závislá na smartphonech, představuje budoucí pracovní sílu, je jasné, že je třeba začít jednat. Anebo ne?

Nevedly se podobné debaty s nástupem televize, videoher či samotného internetu? Možná ano. Jisté však je, že míra rozptýlení chytrými telefony, není zanedbatelná.

Nedávná studie Texaské Univerzity ukázala, že smartphony mohou rozpytlovat vaši pozornost i ve chvíli, kdy je zrovna nepoužíváte nebo je máte rovnou vypnuté.

Výzkumníci účastníky pokusu podrobili testům vyžadujícím plnou pozornost a nařídili jim, ať své telefony uvedou do tichého módu. Jedna skupina si je však nechala u sebe, druhá skupina je odložila do vedlejší místnosti. A právě ti, kteří telefony zcela odložili, ve výsledcích testu „výrazně předčili“ účastníky, kteří měli svůj telefon poblíž, byť vypnutý. Čím závislejší na svých telefonech přitom lidé jsou, tím větší je dle výzkumu jejich rozptýlení.

Dáno je to tím, že smartphony v našich životech zaujímají místo, kterému se říká „upřednostňovaný pozornostní prostor“ připodobňovaný ke znění našich vlastních jmen. (Jen si představte jak zareagujete, když ve vašem doslechu někdo zmíní vaše jméno. Podobně naši pozornost vybuzuje i telefon.)

O rozptylování telefony píše ve své dva roky staré knize Obnovme konverzaci: Význam mluvení v digitálním věku také psycholožka Sherry Turkleová, podle které pouhé umístění telefonu na stůl změní charakter rozhovoru mezi dvěma lidmi na povrchnější. Telefon podle Turkleové symbolizuje to, že „můžeme být kdykoliv přerušeni“, tudíž mají lidé při konverzaci tendenci sklouzávat k povrchním tématům. A ve finále je jedno, jestli je telefon zapnutý nebo v tichém módu.

Podle jiné studie náboroví manažeři mají zato, že zaměstnanci jsou enormně neproduktivní a víc než polovina těchto manažerů se domnívá, že za to mohou mobilní telefony. To, že snižují kvalitu jejich práce a morálku, ostatně přiznává zhruba každý desátý zaměstnanec. Vědci z univerzit ve Würzburgu a Nottinghamu dokonce přišli s čísly. Podle nich je pracovní produktivita zaměstnanců bez přístupu ke smartphonu vyšší o 26 %.

Jaké je tedy řešení? Turkleová očekává iniciativu přímo ze strany velkých zaměstnavatelů a také nové typy telefonů. A její předpověď se pomalu začíná plnit. Na trhu už se objevují první telefony cíleně designované jako „nerozptylující“ - Siempo a Light Phone. Siempo například umožňuje fotit či používat mapy, jiné aplikace si s ním ale nestáhnete.

Navíc, jeho používání je tak trošku nepohodlné, když mu své záměry musíte pokaždé výslovně napsat (nestačí například kliknout na ikonku kalendáře, ale musíte napsat příkaz „Otevři kalendář“). Připomínky vám dávkuje zaráz v předem určených intervalech, takže telefon nepípá každou chvíli, a uživatel by tak neměl mít tendenci jej neustále kontrolovat.

Light Phone je pak ještě radikálnějším řešením. Nemá totiž ani obrazovku a krom hovorů přes 2G nezvládá vůbec nic, dokonce ani textové zprávy. Výrobce jej charakterizuje jako druhý telefon pro ty, kteří si potřebují odpočinout od svého smartphonu, ale přesto nezůstat zcela odstřiženi od světa. Příští verze Light Phonu by měla časem umožnit telefonáty v 4G, mít e-Ink obrazovku a snad i pár napevno instalovaných aplikací.

Takové „nerozptylující“ telefony mohou být dobrý řešením. Ovšem jen pro ty, kteří se rozhodnou je používat jako alternativu k hlavnímu telefonu. Pro firmy, jejichž zaměstnanci smartphone potřebují i k výkonu práce, je řešením trénink, vzdělávání a lepší management.

Zaměstnanci by měli znát cenu rozptýlení. Impuls k úniku do sociálních interakcí může být částečně přesměrován do firemních kolaborativních nástrojů určených ke komunikaci mezi zaměstnanci. A hlavně, zaměstnavatelé by měli v prvé řadě zjistit, jestli rozptýlení skrz smartphone není důsledkem většího problému, a to naprostého odstřižení od pracovních povinností. V takovém případě je třeba řešení hledat jinde.