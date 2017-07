Správa mobilů směruje k aplikacím a obsahu

Celosvětový trh s produkty EMM podle předpovědí vzroste na konci roku 2020 na více než 4,5 miliardy dolarů, pro rok 2016 přitom odhad činí 1,8 miliardy dolarů, uvádí společnost Radicati Group, která se zaměřuje na výzkum technologií. To představuje průměrný roční růst o 27 % v příštích čtyřech letech.

Řešení EMM zajišťuje zabezpečení mobilní infrastruktury, zásady pro kontrolu zařízení, správu mobilních aplikací, obsahu, sítí a služeb. Tyto platformy zde již nějakou dobu jsou a mnozí je znají v podobě sad MDM (správa mobilních zařízení).

Tyto však dospěly a rozšířily se o nové funkce. Oboroví analytici prohlašují, že řešení EMM se nyní dostaly do bodu, kdy jsou vhodné k širokému nasazení. EMM mají také význam pro dohled nad výdaji spojenými s komunikačními službami, mobilními zásadami a správou identit.

Z těchto činností „jsou pravděpodobně v mobilním prostředí nejdůležitější obsah a aplikace, za předpokladu, že je složka identity již v rámci celé organizace implementovaná“, tvrdí Craig Mathias, ředitel výzkumné společnosti Farpoint Group, která se specializuje na bezdrátové a mobilní technologie a služby.

Správa mobilního majetku

Zaměření na správu aplikací bude bezpochyby pokračovat, protože firmy vyvíjejí, kupují a nasazují další firemní software pro mobilní zařízení a také protože se tyto aplikace stávají pro firmu důležitější a nejsou to pro ni jen pouhé doplňky.

„Stále více organizací se zaměřuje na skutečnou transformaci pomocí mobility než na prosté nasazení mobilních funkcí a nárůst produktivity,“ vysvětluje Bryan Taylor, ředitel výzkumu v Gartneru.

K požadavku na vývoj mobilních aplikací se přidává nárůst používání nositelné elektroniky v oborech, jako jsou ropný a plynárenský průmysl, veřejné služby, zdravotnictví a doprava. Žhavou oblastí je zejména mobilní analytika, zejména provozní a behaviorální analytika, tvrdí Taylor.

Ochrana těchto mobilních aplikací je pro organizace samozřejmě velmi důležitá. „Vidíme zvýšené zaměření na aplikace a zabezpečení dat, řízení přístupu a celkovou správu těchto aspektů podnikové mobility,“ popisuje Phil Hochmuth, ředitel pro podnikovou mobilitu v IDC.

S používáním soukromých zařízení zaměstnanců pro firemní účely a uživateli využívajícími více zařízení podle něj dochází k posunu od zabezpečení řešení k zabezpečení aplikací a dat. Provázání toho všeho s platformou správy založenou na identitách je dalším větším trendem.

Vhodnost mobilních OS

Uvnitř mobilních operačních systémů bude „dále probíhat evoluce vestavěných funkcí pro správu zaměřených na podniky a ovlivní vše – od vývoje aplikací až po provozní procesy a investice do technologií“, prohlašuje Taylor.

Chvíli tento cíl podle něj unikal, ale v roce 2015 jsme prý viděli větší dopad. Očekává přitom, že to bude mít v několika příštích letech významný vliv.

Téměř všechny zásady nastavené prostřednictvím EMM vlastně jen přistupují k rozhraní API pro správu, která jsou součástí mobilních operačních systémů cílových zařízení, vysvětluje Taylor.

Systémy iOS i Android rozšiřovaly záběr těchto rozhraní API v každé nové verzi systému. Nedávné příklady zahrnují funkce „Android for Work“, které se objevily s verzí operačního systému Android 5.0 (Lollipop), a schopnost iOS 9 umožnit personálu IT spravovat již nainstalované aplikace a nejen aplikace distribuované přes podnikový obchod s aplikacemi.

„Hlavní dopad na podnikovou mobilitu byl ten, že stále více organizací využívá ke správě mobilních aplikací vestavěná rozhraní API pro správu,“ dodává Taylor. Je to opak přístupu, kdy se vytváří proprietární řešení pomocí sad SDK (sady pro vývoj softwaru).

Protože se mobilita stává nedílnou součástí firemního provozu, poroste i důležitost správy služeb (monitorování dostupnosti souvisejících důležitých back-endových služeb), vysvětluje Taylor.

Stejně tak bude podle něj potřebná integrace mezi EMM a systémy správy bezdrátových LAN a také mezi EMM a systémy pro správu identit a přístupu. „Po letech nesplněných slibů začínají technologie IoT (internet věcí) a M2M (Machine-to-Machine) působit převratně, a to jsme teprve na začátku,“ upozorňuje Taylor.

IoT podle něj představuje růstový prostor s obrovským potenciálem pro dodavatele EMM. Software společnosti AirWatch například spravuje všechny stroje Coca-Cola Freestyle (téměř 38 tisíc). Tyto stroje umějí naservírovat 150 příchutí a druhů nealkoholických nápojů.

„Jsou to k internetu připojená chytrá zařízení, která si hlídají zásoby a zavolají dispečink, když jim začne docházet nějaká příchuť, přičemž také vykonávají autodiagnostiku své provozuschopnosti,“ popisuje Taylor.

EMM je podle něj prostředí správy, které mnoho takových systémů IoT bude využívat, počínaje připojenými automobily přes různá zařízení až po prodejní automaty.

Existuje několik funkcí, které EMM přináší pro výdejní automaty, včetně správy zásob, jako je zmíněný sirup atd. Řešení, které vše spravuje, je tvořené softwarem, aktualizacemi obsahu, sběrem dat výdejních automatů a přenosem těchto dat do různých podnikových a externích aplikací. Zjednodušuje to proces dodávání obsahu, správy výdejních automatů, instalace automatů, řešení problémů a zavádění funkcí.

Zařízení firmy vs. zaměstnanců

Experti tvrdí, že případné ukončení tradiční dvouleté smlouvy od mobilních operátorů nemusí mít nutně dopad na programy BYOD a správu mobilních zařízení. „Ve skutečnosti je vliv malý,“ prohlašuje Taylor. „Třeba v Severní Americe roste počet firem, které nabízejí různé kompenzace k pokrytí části měsíčních poplatků mobilnímu operátorovi.“

Již dlouho je nejlepší praxí používat EMM na všech zařízeních včetně těch, která si zaměstnanci přinesou. „V průběhu posledního roku se však ukázalo, že se uživatelům nelíbí instalace EMM do osobních zařízení, a proto se mnoho firem u zařízení BYOD snaží jen o správu mobilních aplikací,“ upozorňuje Taylor.

Avšak i pouhá správa aplikací může být problematická, pokud firmy chtějí do zařízení BYOD dostat aplikace pocházející z komerčních obchodů. Příkladem komplikací může být licenční smlouva společnosti Apple, která výslovně zakazuje přebalování (app wrapping) veřejných aplikací.

Co je zakázáno?

Přebalování aplikací je forma injektáže kódu, který umožní oddělení IT přidat funkce správy do aplikace, ke které není dostupný zdrojový kód, vysvětluje Taylor. Umožňuje to podle něj...

