Twitter jde proti Trumpovi

Profil @ALT_USCIS anonymně kritizoval imigrační politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa, byť vyčíst se z něj dalo, že jej údajně vedou zaměstnanci US Citizenship and Imigration Services (USCIS), tedy vládní agentury dohlížející na přistěhovalectví. Twitter požádal soud, aby žádost Trumpovy administrativy zablokoval, jelikož prý odporuje principu svobody slova.

Podle něj vláda ani „nemůže přinutit Twitter, aby odhalil informace týkající se pravých identit svých uživatelů, bez toho, aby nejdřív prokázala, že došlo ke spáchání trestného činu či protiprávního jednání“. Za Twitter se už postavila také Americká unie občanský práv (ACLU).

„Těší nás, že se Twitter staví za práva svých uživatelů a také ACLU se u soudu brzy postaví za dotyčného uživatele,“ uvádí Unie ve svém oficiálním stanovisku. „K tomu, aby došlo k vyzrazení anonymního uživatele, musí mít vláda pádný důvod. V tomto případě ale nemá žádný důvod, což vzbuzuje obavy, že se jen pokouší umlčet odpor.“

S Trumpovým nástupem do prezidentského úřadu se na sociálních sítích objevilo hned několik „alternativních“ účtů vládních organizací, ostře kritizujících novou hlavu státu. Většina z nich budí dojem, že je vedou ať už současní nebo bývalí zaměstnanci těchto organizací. Vláda se je přitom marně snaží paralyzovat.

V aktuální kauze týkající se @ALT_USCIS po Twitteru žádá „veškeré záznamy, včetně jmen uživatelů, přihlašovacích údajů, telefonních čísel, e-mailových adres a IP adres vztahujících se k účtu“. Kuriózní přitom je, že vláda Twitter žádala o dodání těchto informací do 13. března, ačkoliv samotnou žádost poslala až 14. března. Twitter vydání informací odmítá s tím, že by to na účet a mnohé další, jemu podobné, mělo „hrozivý dopad“. V reakci na aktuální dění se na @ALT_USCIS objevila část Ústavy s pasáží o svobodě projevu...

Vznik těchto alternativních účtů je podle odborníků odvetnou reakcí na kauzu s fotkami z prezidentovy inaugurace srovnávající Trumpovo publikum s tím, které dorazilo na inauguraci jeho předchůdce Baracka Obamy před osmi lety.

Snímek ukazující, že to Trumpovo bylo výrazně nižší, zveřejnila na svém Twitteru i Správa národních parků spadající pod Ministerstvo vnitro, v důsledku čehož bylo úředníkům dočasně zakázáno sociální síť užívat. Kdo za alternativními účty ve skutečnosti stojí, je přitom těžké ověřit. Jejich majitelé zůstávají s obavami, aby nepřišli o místo, anonymní.