Vodafone pokryje část Měsíce sítí LTE

Vodafone bude mít na měsíci vlastní vysílací základnu, a to v blízkosti údolí Taurus-Littrow, kde v roce 1972 přistála expedice Apollo 17. Tehdy do vynálezu prvního mobilního telefonu chyběl rok.

Pětačtyřicet let po této události se však měsíční údolí dočká pokrytí 4G LTE. Postará se o to německá vědecká skupina Part Time Scientist, která na projektu soukromé mise pracuje osm let, během nichž se jí podařilo získat (nejen) finanční podporu od Vodafonu, ale také třeba od Audi. Německá automobilka se v současnosti podílí na vývoji samořídicích lunárních vozítek, jenž údolí prozkoumají.

Mise na měsíčním povrchu má trvat asi deset a půl dne, přičemž teploty se v té době mohou pohybovat mezi 120° C až – 180° C. „Pro elektroniku je to docela výzva a je možné, že stroje nepřežijí první noc,“ připouští Karsten Becker z týmu PTS. Vozítka navíc na měsíci čeká překonání dvoukilometrové vzdálenosti mezi cílovou stanicí a místem přistání, které musí být na přání NASA vzdáleno právě minimálně dva kilometry od místa přistání Apolla 17. To může být problematické z důvodu chybějících možností komunikace na místě.

S tím se naopak rozhodl pomoct právě Vodafone, který projektu poskytne komunikační systém založený na LTE a jeho plánovanému rozšíření C-V2X, určenému pro chytré automobily ke komunikaci mezi sebou, ale i svým okolím.

Jakmile se C-V2X stane součástí standardu LTE, umožní automobilům vyměňovat si vzájemně data ze svých senzorů a kamer bez nutnosti připojení k síťové infrastruktuře, což by v praxi mělo znamenat, že výměna informací o podmínkách provozu se sousedními vozidly bude probíhat mnohem rychleji.

Při misi na Měsíci bude díky této technologii jedno z vozidel blíže přistávacímu modulu sloužit jako dočasná základna a prostředník, přes který půjdou informace mezi modulem a druhým vozidlem zkoumajícím údolí.

Z přistávacího modulu pak data zpět na Zemi přenesou satelity Evropské kosmické agentury. Pro využití technologie C-V2X navíc hovoří její energetická úspornost.

Finančně má mise vyjít na 50 milionů eur, ty následné už ale budou levnější. Krom Audi a Vodafonu ji má podpořit ještě třetí sponzor, přičemž část nákladů tým pokryje i díky spolupráci s jinými organizacemi, pro které na měsíci provede vybrané experimenty týkající se například měření gravitace či možností pěstování rostlin v lunárních podmínkách.

Odstartovat by mise měla v polovině příštího roku.