Windows 10 Mobile končí, šéfové Microsoftu sedlají na Android

Windows 10 Mobile se pokoušel zaujmout uživatele možností spouštět „univerzální aplikace“ jak na počítačích, tak na mobilních zařízeních, tohle pojetí se však neujalo. Jak zjistila analytická společnost IDC, operační systém si mezi dubnem a červnem vybojoval jen 0,03 % tržního podílu. Dle ní se dal podobný výsledek očekávat.

„Zařízení, která pracovala s Windows 10 Mobile, příliš nebylo, takže pro prodejce ani operátory to nebylo zajímavé. A z pohledu zákazníka systém ani nebyl tak kvalitní jako Android nebo iOS,“ hodnotí Francisco Jeronimo z IDC.

Belfiore o novinkách informoval v několika víkendových tweetech, v nichž se vyjádřil i k čerstvému vydání testovací verze prohlížeče Edge pro Android a iOS. Následně se dal do zodpovídání dotazů svých followerů, zda mělo vůbec smysl pouštět se do Windows 10 Mobile, k čemuž uvedl, že ač byl Microsoft připraven podpořit společnosti, které by systém přijaly, on sám přesedlal na Android kvůli široké nabídce aplikací i hardwaru.

„Samozřejmě budeme systém dál podporovat – opravovat bugy, dodávat bezpečnostní aktualizace a tak dále, ale vývoj nových funkcí nebo hardwaru není naším cílem,“ uvedl Belfiore. Dle něj se Microsoft „opravdu snažil“, aby přiměl jiné společnosti k vývoji univerzálních aplikací, nízký počet uživatelů však pro ně nebyl zajímavý.

Aktuální zpráva přichází týden po prohlášení společnosti HP, která uvedla, že už nemíní vyrábět další telefony s Windows 10 Mobile, a dva týdny poté, co i sám Bill Gates uvedl, že začal používat Android.

„Většina aplikací Microsoftu je už dnes dostupná a podporovaná jinými operačními systémy. Poté, co se funkce ujal Satya Nadella, byla v tom jasná strategie. Jaká pak je motivace kupovat si telefon s Windows?“ táže se řečnicky Jeronimo.

Znamená to definitivní rezignaci Microsoftu na poli operačních systémů pro mobilní zařízení? Nejspíš ne. Britský výrobce Wileyfox či německy TrekStor před pár dny představili nové telefony, které Windows 10 Mobile podporují a připomenout můžeme i několik týdnů staré zprávy o vývoji nové verzi Windows 10 s pracovním označením Andromeda, přizpůsobitelné všem typům počítačů i mobilních zařízení, maximálně kompatibilní s aplikacemi třetích stran bez jakéhokoliv dodatečného kódování.

Ať už se bude systém ve finále jmenovat jakkoliv, vydán by měl být příští rok, i když ne jako upgrade Windows 10 Mobile.