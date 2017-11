Wix nabízí vše potřebné pro web zdarma

Jenže čím začít? Od nuly, respektive prázdného HTML editoru, dnes začíná jen blázen. Nebo někdo, kdo má hodně času (což, jak předpokládáme, nebude váš případ). Proto se poohlédneme po něčem, co je mnohem efektivnější a co nám zajistí moderní web splňující veškeré dnešní požadavky na efektivitu, strukturu i design. A co když vám řekneme, že je tento web zdarma? Vítejte u on-line služby Wix.com.

HTML už nestačí

Našinci, který zažil internetový pravěk, možná něco říká sousloví „HTML tagy“; některé z nich si možná ještě pamatujete ze školních hodin informatiky. Jako základ dobré, ale tohle dnes bohužel nestačí. Člověk, který chce držet krok s aktuálními trendy, se musí učit kaskádové styly, webdesign a další záležitosti, na které často v životě nezbývá čas a prostor. A pokud nejste úplní nadšenci, budete svůj čas chtít trávit efektivněji a tak dáte přednost zdrojům, které pro vás nachystal někdo jiný.

Wix.com je ideální řešení vzhledem k tomu, že je zdarma (byť si lze předplatit prémiové plány s více funkcemi – viz níže) a navíc je do značné míry k dispozici v češtině, i když je „mezinárodní“. Součástí řešení (stále toho bezplatného) je i intuitivní editor typu „táhnout a pustit“, s jehož pomocí si všechny designové i funkční prvky svého webu prostě „naházíte“ jako maltu na stěnu a potřebný kód se vám vygeneruje sám. Pro tvorbu geniální stránky tudíž nemusíte být geniálními programátory.

Webhosting zdarma i responzivní verze

Na Wix.com naleznete i službu bezplatného webhostingu, takže svoje vlastní texty, obrázky a další data můžete uchovávat na stejné službě jako doménu a nemusíte řešit žádné složité přesměrování. Něco prostoru dostanete už ve verzi zdarma, v jednotlivých prémiových plánech se pak dostupný on-line prostor samozřejmě navyšuje, a to až na 20 GB.

Výhodou je také možnost tvorby responzivní verze webu jediným kliknutím. To je další trend, který pouhou znalostí jednoduchého kódu nenaplníte. Bez verze uzpůsobené mobilním zařízením a jednotlivým velikostem obrazovek ztratíte minimálně polovinu potenciálního on-line publika.

V jakékoliv placené variantě Wix.com (už od 4,08 USD, tedy necelých 90 korun měsíčně) dostanete možnost propojení webu postaveného na Wixu s vlastní doménou, což ocení hlavně podnikatelé a freelanceři, ale i majitelé e-shopů.

Šablony pro moderní design

I k bezplatnému plánu získáte jako uživatelé přístup ke stovkám přednastavených, aktuálních šablon, jež můžete využít k tvorbě webů, jež návštěvníky zaujmou. Současným trendem je mimo jiné web typu „vše na jedné stránce“ – a ačkoliv stránek můžete mít prakticky neomezeně, je jednostránkový web dostatečně minimalistický a přehledný na to, aby si ho zákazníci přečetli celý. Méně někdy může být více.

Tržiště s aplikacemi

Stejně jako jakákoliv jiná větší on-line komunita má i Wix.com svoje vlastní tržiště s aplikacemi, které jeho zákazníkům umožňuje jednodušší nastavení různých prvků webu. V jednotlivých aplikacích tak získáte například všechno potřebné pro tvorbu a spravování on-line obchodu (Wix Stores), přihlašovací formuláře třeba pro získávání odběratelů newsletterů (Wix Get Subscribers), nástroj pro tvorbu libovolných formulářů (Form Builder) nebo řešení pro optimalizaci vaší pozice ve výsledcích vyhledávání (Site Booster). Jednotlivých aplikací je na Wixu více než 250, ty nejúspěšnější si pak uživatelé stáhli více než milionkrát.

Netušíte-li, kde začít a chybí-li vám kreativita nebo prostě jen inspirace, můžete zabrousit na sekci Prozkoumat, ve které najdete úspěšné a designově povedené weby vytvořené na platformě Wixu. Žádné dvě stránky nejsou stejné, což je zajištěno nepřeberným množstvím kombinací výše zmíněných šablon a aplikací.

Prémiové plány

Jak jsme již zmínili, nabízí portál Wix.com kromě své bezplatné verze podporované reklamami také placené, prémiové plány. Tím nejzákladnějším je plán s názvem Connect Domain, který stojí necelých 90 korun měsíčně a jeho hlavní funkcí je propojení webu z Wixu s vlastní doménou. Za svoje peníze získáte i prémiovou podporu, ale je třeba upozornit, že i v tomto případě bude provoz vašeho webu částečně podporován reklamami.

Asi dvakrát tolik stojí nejlevnější řešení bez reklam, které Wix.com doporučuje pro osobní stránky. Mít osobní stránku a platit za ni se někomu může zdát jako zbytečný luxus, nicméně vkusná prezentace může v budoucnu třeba i zvýšit vaše šance na získání práce snů (a to už za to stojí). Nejeden průzkum totiž ukázal, že náboroví pracovníci (dnes se jim říká HR manažeři) si jednotlivé zájemce o zaměstnání předem prověřují na internetu – a mít na prvním místě pěkný a upravený web od Wixu, byť třeba jenom s blogem nebo ukázkami fotek, je rozhodně lepší, než když po zadání vašeho jména ve vyhledávači vyskočí nelichotivé snímky ze sociálních sítích.

Následující tři plány – Unlimited, eCommerce a VIP – jsou určeny především pro komerční účely. Jejich výhodou je neomezený přenos dat a úložný prostor navýšený u prvního plánu na deset a u dalších dvou na dvacet GB. U variant eCommerce a VIP navíc získáte i e-shopové řešení, a to už od 16,17 USD (asi 350 korun) měsíčně