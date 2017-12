Bitcoinového boomu využívají počítačoví piráti

Společnost Malwarebytes vykázala, že během jediného měsíce zastavila téměř 250 milionů pokusů o propašování těžebního malwaru do počítačů bez vědomí jejich uživatelů. Podle jiné firmy – Symantecu – je nárůst malwaru souvisejícího s těžbou kryptoměny za nedávné období desetinásobný.

Hackeři přitom k jeho šíření používají jak specializovaný software, tak nabourané webové stránky, ale i emaily. Jejich zvýšenou aktivitu podnítila právě rostoucí cena Bitcoinu, jehož hodnota se oproti začátku letošního roku zdesetinásobila a před pár dny překonala hranici 10 000 dolarů (214 500 Kč).

„Okolo kryptoměny se vytvořil obrovský hype a spousta lidí se na ní teď snaží vydělat,“ komentuje Candid Wuest ze Symantecu. Bitcoin přitom není primárním cílem kyberzlodějů – ti se, vzhledem k náročnosti jeho těžby, soustředí převážně na ostatní kryptoměny, jako je například Monero, jež si nežádá takový výkon, a k jehož těžbě lze zneužít třeba i chytrého mobilního telefonu. A jejich hodnota také stoupá.

Dle zprávy společnosti Malwarebytes její bezpečnostní software v těchto dnech zablokuje denně v průměru osm milionů pokusů o propašování těžebního malwaru do PC, a to většinou z webových stránek, které hackeři napadli. Škodlivý kód však mohou obsahovat i rozšíření či doplňky webových prohlížečů.

Jakmile se tento kód dostane do počítače, zapojí ho do těžebního procesu tak, že ždíme procesor téměř na 100 %. Na chytrých telefonech se to může projevit nejen snížením výkonu, ale také rychlým vybíjením baterie.

Donedávna těžební malware fungoval jen s využitím zapnutého prohlížeče oběti, nové typy však dokážou těžit i bez toho, aby byl prohlížeč zapnutý.

„Trik je v tom, že i když se prohlížeč jeví jako zavřený, další skrytý zůstává nadále otevřený,“ popisuje Jerome Segura z Malwarebytes, jak malware funguje. Uživatel si miniaturního okna skrytého pod panelem nástrojů prakticky nemá možnost všimnout.