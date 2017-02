Blikající LEDka může být zneužita k úniku dat

Zdánlivě neškodně blikající kontrolky stolních počítačů či serverů mohou napáchat pořádné škody. Izraelští vývojáři přišli s novým způsobem, jak se skrz ně nabourat do počítače a dostat z něj citlivá data. Svůj objev prezentují videem, v němž hacknutý počítač skrz LED diodu vysílá data, která čte nedaleko poletující dron.

Metodu vyvinuli za účelem poukázání na zranitelnost tzv. air gap zařízení, tedy systémů či počítačů postrádajících z bezpečnostních důvodů bezdrátové technologie nebo počítačů záměrně odpojených od internetu. Takové obvykle obsahují vysoce důvěrné informace nebo slouží k ovládání důležitých infrastruktur. Už v minulosti se však k jejich datům podařilo proniknout například s využitím hluku vydávaného větrákem počítače či diskem anebo třeba s pomocí vyzařovaného tepla.

Nejnovější metoda k hacknutí využívá blikání LED diody hard disku aktivní v okamžicích, kdy na disku probíhá čtení nebo zápis dat. Výzkumníci zjistili, že za pomocí malwaru mohou diodu kontrolovat tak, aby blikáním vysílala binární signály, což podle nich stačí k přenosu až 4000 bitů za sekundu, zkrátka dost na to, aby z počítače získali hesla či šifrovací klíče bez toho, aby vzbudili jakékoliv podezření.

„Diody na disku blikají s takovou frekvencí, že si nikdo nemůže všimnout čehokoliv divného,“ uvedl vedoucí výzkumného týmu Mordechai Guri.

K přečtení vysílaného signálu pak je třeba už jen kamera nebo optický senzor, přičemž Izraelci tvrdí, že ho dokážou přijímat až ze vzdálenosti dvaceti metrů, klidně i zpoza oken budovy. S čočkami s náležitým zoomem pak tato vzdálenost může být ještě větší.

Uplatnit tento hack v praxi by však nejspíš nebylo snadné, vývojářům totiž zatím chybí to podstatné – malware, kterým by LED diodu ovládali, a hlavně by vždy tento malware do vytipovaného počítače potřebovali nějak dostat, což vzhledem k obvyklým důkladným ochranným opatřením u air gap systémů, bude klíčovým problémem. Výzkumníci zároveň férově zmínili jednoduché řešení, jak podobnému hacku předcházet. Diodu stačí přelepit páskou...