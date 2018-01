Díky technologii WPA3 bude Wi-Fi opět bezpečná

WPA3 přinese hned čtyři nové bezpečnostní prvky:

Odolnost vůči hrubé síle :k dispozici bude ochrana proti útokům využívajícím při pokusech o prolomení Wi-Fi hesel hrubou sílu. V budoucnu tak bude autentizace po několika neúspěšných pokusech o přihlášení zablokována. Tento přístup by měl – teoreticky – vést ke snížení počtu úspěšných bezpečnostních incidentů spojených s příliš slabými hesly.

:k dispozici bude ochrana proti útokům využívajícím při pokusech o prolomení Wi-Fi hesel hrubou sílu. V budoucnu tak bude autentizace po několika neúspěšných pokusech o přihlášení zablokována. Tento přístup by měl – teoreticky – vést ke snížení počtu úspěšných bezpečnostních incidentů spojených s příliš slabými hesly. Podpora IoT : konfigurace Wi-Fi zařízení pomocí chytrých telefonů bude jednodušší. Jde o důležitou výhodu, protože velmi rychle roste počet hardwarových zařízení ze světa internetu věcí, která využívají Wi-Fi a při špatném nastavení mohou způsobit vážné bezpečnostní problémy.

: konfigurace Wi-Fi zařízení pomocí chytrých telefonů bude jednodušší. Jde o důležitou výhodu, protože velmi rychle roste počet hardwarových zařízení ze světa internetu věcí, která využívají Wi-Fi a při špatném nastavení mohou způsobit vážné bezpečnostní problémy. Silnější šifrování :sítě ve firmách i úřadech budou moci využívat 192bitový šifrovací algoritmus Commercial National Security Algorithm (CNSA) americké vládní organizace Committee on National Security Systems. Wi-Fi Alliance tak reaguje i na požadavky vlády Spojených států.

:sítě ve firmách i úřadech budou moci využívat 192bitový šifrovací algoritmus Commercial National Security Algorithm (CNSA) americké vládní organizace Committee on National Security Systems. Wi-Fi Alliance tak reaguje i na požadavky vlády Spojených států. Bezpečnější veřejné sítě: nový standard posílí ochranu uživatelů v otevřených sítích, a to prostřednictvím individuálního šifrování dat. V této chvíli ale není jasné, co se za tímto vylepšením vlastně skrývá. S jistou mírou fantazie by mohlo jít o řešení problematických veřejných Wi-Fi sítí (například na letištích, v kavárnách, ve veřejné dopravě …), které nevyžadují použití hesla. A technologie WPA3 může nabídnout automatický systém pro sjednání šifrovaného připojení také v otevřených sítích.

Je-li očekávání spojené s posledním bodem našeho výčtu pravdivé, pak by šlo tento mechanismus využít i pro řešení bezpečnostních problémů Wi-Fi sítí chráněných heslem. V této chvíli může každý, kdo zná Wi-Fi PSK (tedy tzv. před-sdílenou frázi, běžně označovanou jako síťové heslo) a je schopný odposlechnout přenos v okamžiku připojování zařízení, může získat identifikátor daného spojení a dešifrovat veškerou následnou komunikaci. Heslo pro přístup do sítě kombinované s heslem jedinečným pro každého uživatele by bylo užitečným bezpečnostním vylepšením současného stavu.

Nový standard WPA3 by se měl úspěšně vypořádat se všemi implementačními chybami technologie WPA2, včetně té, která v říjnu 2017 umožnila útok Krack. Vzhledem k tomu, že uvedenou chybu bylo možné řešit i aktualizacemi stávajících zařízení využívajících WPA2, tedy bez nutnosti pořizovat nový hardware, lze očekávat, že některá vylepšení WPA3 budou dostupná i pro zařízení, která nebudou s nejnovějším standardem kompatibilní.

Podpora standardu WPA3 je určitě důležitá, nicméně otázkou zůstává, co organizace i běžné uživatel přesvědčí k pořízení nového zařízení. Díky certifikaci dle WPA3 by měli mít kupující větší šanci pochopit, že si z pohledu bezpečnosti opravdu polepší. Proces generační obnovy může ve skutečnosti trvat i řadu let a bezpečnostní mechanismy WPA2 tak s námi zůstanou ještě poměrně dlouhou dobu. A budeme tak svědky koexistence dvou úrovní bezpečnosti – silné ochrany v podání WPA3 i stále slabší a nedoporučované WPA2.

Autor je Channel Account Executive pro ČR a SK, Sophos