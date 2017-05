Exploity či tajné informace NSA – za předplatné mohou být i vaše

Tvrdí rovněž, že má údaje sesbírané NSA týkající se cizích bank a balistických raketových programů.

Shadow Brokers jsou například zodpovědní také za EternalBlue, SMB exploit pro Windows, který již útočníci využili k infikování stovek tisíc počítačů po celém světě skrze masivně se šířící ransomware WannaCry.

Skupina je na hackerské scéně relativně nová, poprvé o sobě dala vědět v srpnu tvrzením, že se jí podařilo dostat k arzenálu kyberšpionážní skupiny v bezpečnostních kruzích známé jako The Equation; o té se běžně hovoří jako o hackerské divizi NSA.

V úterý po rychlém rozšíření WannaCry ransomwaru publikovali Shadow Brokers nový příspěvek, ve kterém tvrdí, že spoustu z exploitů skupiny Equation ještě nevyužili a nepublikovali. Skupina je chce zpřístupnit pomocí předplatného, spustit službu chtějí Shadow Brokers už v červnu.

Jako první skupina poskytla skupiny nástrojů na prolomení zabezpečení routerů a firewallu, tvrdila však, že má mnohem více podobných produktů a chce je prodat za 10 000 nebo více bitcoinů (kolem 12 milionů amerických dolarů). Protože však žádného kupce nepřilákali, poskytla skupina více informací včetně IP adres systémů, na které mířila Equation.

Zdálo se, že Shadow Brokers ze scény zmizeli v lednu po zrušení svých online účtů. V dubnu se však překvapivě navrátili a publikovali hesla k zašifrovanému archivu, který obsahuje mnoho exploitů pro Linux a Windows, stejně jako malware údajně využívaný hackery Equation.

Většina zranitelností, které uniklé exploity využívají, je však již opravena – včetně EternalBlue, který Microsoft rychle záplatoval v březnu.

Podle hackerů budou data postupně uvolňována každý měsíc skrze předplatné; služba má zahrnovat exploity pro webové prohlížeče, routery, mobilní zařízení a Windows 10, rovněž má zahrnovat data extrahovaná skupinou Equation během její kyberšpionáže. Informace má zahrnovat například data ukraděná ze SWIFT providerů a centrálních bank a také data z „Ruských, Čínských, Íránských a Severokorejských jaderných a raketových programů“.

Co předplatitelé s těmito exploity a informacemi udělají, bude na nich, říkají Shadow Brokers.

Nezdá se však, že by pro přístup do arzenálu Equation už někdo v minulosti zaplatil, nebo to alespoň není veřejně známo. Skupina dokonce ve svých nabídkách vyjádřila svou frustraci nad očividným nezájmem – ten však není neobvyklý.

Velká část podobně šokujících oznámení a nečekaných úniků bývá zcela nebo z části nerealistických, a částky jsou obvykle zcela přemrštěné – velká ochota hackerů o částce debatovat, měnit způsob prodeje nebo rapidně snižovat cenu také zrovna nebudí důvěru.

Mimo zjevné ilegality je problematické také uplatnění exploitů a jiných hacků, které jsou obvykle velmi rychle opraveny.

Není jisté, zda systém předplatného vzbudí větší zájem, částku ještě skupina nezveřejnila. Shadow Brokers nicméně v minulosti zveřejnili opravdu legitimní informace a skutečně exploty, o kterých mnoho věří, že mohou z NSA pocházet.

Je tak pravděpodobné, že se tato data dříve nebo později dostanou do veřejných končin internetu – jakoukoli cestou.