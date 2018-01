Jak (ne)bezpečná je virtualizace?

Společnosti jsou s cloudem, virtualizací, a dokonce se softwarově definovanými datovými centry spokojenější, než tomu bylo v minulosti, a to navzdory obavám z narušení bezpečnosti, uvádí studie dvou technologických firem – HyTrust a Intel.

I když si nikdo nemyslí, že bezpečnostní problémy někdy zmizí, jsou firmy ochotné tolerovat rizika ve jménu agility, flexibility a nižších nákladů.

Přibližně 62 procent dotázaných manažerů, správců sítí a inženýrů očekává v letošním roce větší přijetí SDDC, což může měřitelně zvýšit virtualizaci a optimalizaci serverů, a dvě třetiny respondentů předpovídají, že se tyto implementace dokonce ještě dále zrychlí.

O bezpečnosti však nemají žádné iluze. Čtvrtina dotázaných uvedla, že zabezpečení bude i nadále překážkou, a více než polovina předpovídá pro letošní rok větší počet narušení. Ve skutečnosti jsou obavy ze zabezpečení primárním důvodem, proč zhruba polovina respondentů vůbec nevolí virtualizaci, uvádí zpráva.

Mají k obavám dobrý důvod. Jediný bod selhání ve virtualizované platformě, jako je například proniknutí do softwaru hypervizoru, který je bezprostředně nad hardwarem a funguje jako sdílené jádro pro všechno nad ním, má potenciál ke zneužití celé sítě – a nejen jednoho systému, jak tomu bývá obvykle.

„Je zde silný zájem, zejména mezi nejvyšším vedením společností, pokročit s těmito projekty, protože nabízejí jasné výhody,“ popisuje Eric Chiu, prezident a spoluzakladatel společnosti HyTrust. Příležitost ke zvýšení agility, výnosů a zisku přebíjí potřebu zvýšit bezpečnost virtuálního prostředí, dodává.

Personál oddělení IT se soustředí spíše na to, co umí ochránit, a ne nutně na to, co je potřeba chránit, uvádí zpráva společnosti Kaspersky Labs. Jen třetina z dotazovaných organizací má rozsáhlé znalosti virtualizovaných řešení, která používají, a přibližně jedna čtvrtina má tyto znalosti buď slabé, nebo dokonce vůbec žádné.

Dave Shackleford to ví až příliš dobře. Je lektorem týdenního kurzu zabezpečení virtualizace a cloudu pro institut SANS. Na konci prvního dne obvykle zjistí, že 90 procent studentů, mezi které patří mnoho správců systémů, virtualizace i cloudu, síťových inženýrů i architektů, má jen velmi malou představu o tom, co je nutné zajistit při zabezpečení virtuální infrastruktury.

„Máme zde organizace, které jsou z 90 procent virtualizované, což znamená, že celé datové centrum funguje někde mimo jejich úložné prostředí. Nikdo o tom tímto způsobem ale nepřemýšlí,“ uvádí Shackleford, který je zároveň výkonným ředitelem společnosti Voodoo Security.

„Není neobvyklé, když i u skutečně velkých a vyzrálých podniků zjistíte, že netuší o velkém množství potřebných bezpečnostních opatření pro virtuální prostředí nebo je nějakým způsobem přehlížejí,“ dodává Shackleford.

Zmatek se zvyšuje tím, že virtualizace způsobila posun v odpovědnostech IT v mnoha organizacích, podotýká Greg Young, viceprezident výzkumu v Gartneru. Datové centrum obvykle zahrnuje týmy vyškolené pro provoz sítí a serverů, ale virtualizační projekty jsou často vedené týmy specializovanými pro servery.

„Problémy se zabezpečením sítě jsou záležitosti, kterými se dříve ve skutečnosti nemuseli zabývat,“ vysvětluje Young.

Průměrné náklady na nápravu úniku dat ve virtualizovaném prostředí přesahují 800 tisíc dolarů, uvádí Kapersky Labs. Náklady na nápravu průměrně směřující k milionu dolarů jsou téměř dvojnásobkem nákladů ve srovnání s útokem na fyzické infrastruktury.

Společnosti zatím nepovažují technologii za jedinou odpověď na tyto bezpečnostní problémy, uvádí se ve výsledcích průzkumu společnosti HyTrust. Přibližně 44 procent účastníků průzkumu kritizuje nedostatek řešení od současných dodavatelů, nevyzrálost samotných výrobců i nových nabídek nebo problémy s interoperabilitou nezávislou na platformě.

Přestože dodavatelé jako třeba Illumio, Catbird, CloudPassage nebo Bracket Computing přinášejí řešení některých bezpečnostních problémů, firmy si nemohou dovolit čekat na další řešení zabezpečení.

„Máte-li nyní virtualizovaných 50 procent, dostanete se za dva roky na podíl 70 až 90 procent virtualizace a přidávání zabezpečení nebude nijak snadnější,“ vysvětluje Shackleford.

„Když začnete přesouvat provoz do cloudu – na Amazon nebo Azure nebo k libovolnému jinému velkému poskytovateli cloudu – chcete mít své zabezpečení alespoň promyšlené nebo v ideálním případě už zavedené, abyste se nedostali do situace, kdy byste měli menší kontrolu, než máte dnes.“

Bezpečnější prostředí

Výše zmínění bezpečnostní profesionálové souhlasí, že firmy skutečně mohou mít k dispozici zabezpečené virtuální prostředí už dnes, pokud si dokážou vytvořit jasnou představu své virtuální infrastruktury, používat některé technologie a nástroje zabezpečení, které už mají, a lépe harmonizovat technologii a zabezpečení ve firmě. Tady jsou jejich rady, jak to udělat:

1. Získejte kontrolu nad svou virtuální infrastrukturou

„Velmi dobré zabezpečení můžete získat pomocí plánování – vykonávání kroků zároveň s ověřováním nasazení bezpečnostních opatření,“ prohlašuje Young. Začíná to správou inventáře.

„Tým zabezpečení potřebuje získat popis infrastruktury s ohledem na virtualizaci,“ připomíná Shackleford.

Podle něj musíte zjistit, kde jsou hypervizory, kde konzole pro správu, co je v interní infrastruktuře, kde to je a jaké jsou provozní procesy pro údržbu toho všeho. Dále je potřeba definovat standardy pro jejich uzamčení. „Když už nic jiného, ​​je nutné uzamknout alespoň hypervizory,“ dodává Shackleford.

Významní dodavatelé, jako jsou VMware a Microsoft, mají návody, které vám pomohou, stejně jako například organizace Centrum pro zabezpečení internetu (CIS, Center for Internet Security).

2. Přehodnoťte způsob, jakým se díváte na data a úložiště.

Lidé vážně potřebují přemýšlet o svém prostředí jako o sadě souborů, tvrdí Shackleford. „Je to velmi velká změna pro bezpečnostní profesionály, když si mají uvědomit, že se celé datové centrum spouští z vaší sítě SAN. Musejí se tedy alespoň seznámit s druhy používaných kontrol.“

Dodavatelé také přehodnocují své přístupy k zabezpečení a vítají třetí strany, které umějí poskytnout opravy zabezpečení.

„Dříve problém spočíval v tom, že jsme se ptali, zda lze použít detailně nastavené zabezpečení sítě ve virtualizovaném prostředí, a dostávali jsme od provozního personálu odpověď typu ‚absolutně ne, nedokážeme to podporovat‘, uvádí Chris King, viceprezident pro sítě a zabezpečení ve VMwaru.

„Nyní jsou k dispozici technologie, které jim umožní přehodnotit reakci na tento požadavek. Jakmile se útočník dostane dovnitř, zůstává uvězněn v daném místě a musí při útoku prorazit další zeď.“

3. Šifrování dat

To je v současné době nejdůležitější, ale stále mnoho firem šifrování nepoužívá, uvádí Chiu. „Přetrvává zde zastaralá myšlenka, že ‚pokud se něco nachází mezi našimi čtyřmi stěnami, nemusíme se o to obávat‘, ale to rozhodně neplatí. Je nutné šifrovat minimálně všechna data zákazníků a veškeré duševní vlastnictví, ať už se nachází ve vašem prostředí kdekoli,“ prohlašuje Chiu.

„Samozřejmě že cloud situaci ztěžuje, protože nevíte jistě, kde data jsou, ale šifrování veškerých těchto dat by mělo být základním principem.“

4. Koordinujte co nejdříve týmy zabezpečení a infrastruktury.

Je potřeba zajistit spojenectví a koordinaci mezi týmem zabezpečení a týmem infrastruktury již od počátku virtualizačních projektů, prohlašuje Chiu. „Je mnohem jednodušší integrovat bezpečnostní opatření a požadavky od počátku, než něco přidávat dodatečně.“

Zabezpečení také musí plánovat požadavky organizace na několik příštích let. „Plánuje společnost virtualizovat data související s platbami a zdravotními záznamy? Plánuje přechod na sdílené prostředí, kde dojde ke sloučení obchodních a aplikačních vrstev? Na tom všem záleží, protože v závislosti na tom budou vaše požadavky jiné,“ dodává Chiu.

