Jak předejít globálním malwarovým atakům jako WannaCry?

Jeho autoři využili pouze laxnosti bezpečnostních opatření napříč uživateli i organizacemi, a také plíživě rozkladného vlivu, jaký Národní bezpečnostní agentury (NSA) a mnozí technologičtí giganti na globální internetovou bezpečnost mají.

Ve skutečnosti je to ale vlastně dobrá zpráva, jelikož znamená, že zamezit příštímu podobnému útoku nemusí být nemožné. Tady je pět kroků, které tomu mohou napomoci:

1) Zatrhnout NSA skladování bezpečnostních chyb

Útok byl postaven na hackerském nástroji vymyšleném NSA a následně ukradeném a veřejně zveřejněném skupinou říkající si Shadow Brokers. Jak poznamenal New York Times, šlo zřejmě o první útok „kyberzbraní vyvinutou v NSA, placenou penězi daňových poplatníků“, proti kterým byla následně zneužita.

Běžnou praxí NSA je nalézání chyb v operačních systémech a programování nástrojů pro jejich zneužití, dost často bez toho, aniž by tento postup koordinovala s výrobcem.

K částečné spolupráci s výrobci přiměla NSA administrativa bývalého prezidenta Barracka Obamy a agentura se tak o část odhalených děr podělila, útok WannaCry však cílil přes kritické body, které si NSA nechala pro sebe.

Od Microsoftu za to proto schytala kritiku, softwarový gigant navíc apeloval na vlády, ať ve věci kyberzločinu přijmou zcela nová opatření, jejichž součástí by byla i součinnost vládních agentur s výrobci softwaru.

2) Žádat po výrobcích, ať bezpečnostní patche distribuují mezi všechny, nejen platící zákazníky

Microsoft v březnu zveřejnil patch záplatující chybu, kterou WannaCry zneužil. S největší pravděpodobností se tak stalo poté, co byl NSA upozorněn, že se hackeři zmocnili jejích nástrojů a mohou je zneužít.

Další patch – a to i pro už nepodporované Win XP – Microsoft zveřejnil poté, co hackeři zaútočili. Podle odborníků by podobná opatření měla být standardem – v současnosti totiž už nepodporované operační systémy se záplatují pouze platící klientele.

3) IT oddělení by měla čelit následkům útoků, kterým mohla předcházet

Útok WannaCry poukázal na překvapující neschopnost IT oddělení napříč odvětvími. Útoku totiž mohlo být zabráněné, pokud by tato oddělení včasně a důsledně záplatovala patchy, které už byly k dispozici.

4) Uživatelé by si měli zvyknout na automatické aktualizace

Automatické aktualizace Windows 10 vzbudily mezi řadou uživatelů rozhořčení. Podle názorů některých odborníků by se ale přes ně měli být schopni přenést a přijmout je jako povinné očkování – celkové proočkování zamezí šíření nákazy. Volitelné by měly být jen aktualizace nesouvisející se zabezpečením.

5) Vlády by měly omezit pirátství

Obzvlášť tvrdě byla malwarem WannaCry zasažena Čína, jelikož většina tamních kopií Windows je pirátská, což znamená i to, že takové systémy nedostávají bezpečnostní aktualizace. A nejde jen o to, že vláda pirátství dostatečně nepotlačuje, nelegální software v Číně pohání i počítače vládních úředníků.

Podobný stav panuje i v Rusku. Podle předloňské studie sdružení BSA Software je 70 % veškerého softwaru v Číně a 64 % v Rusku nedostatečně licencováno. A čím větší tento podíl je, tím větší je riziko, že se malwarová nákaza dál rozšíří.