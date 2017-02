Java má další kritickou zranitelnost, zneužít jde integrovaný FTP klient

Bezpečnostní výzkumník Alexander Klink odhalil zajímavý útok, kde zneužití XXE (XML External Entity útok) zranitelnosti v aplikace napsané v Javě umožňuje rozesílání e-mailů.

XXE zranitelnosti mohou být zneužity přelstěním aplikací, které provedou syntaktickou analýzu (parsování) specificky vytvořených XML souborů. Tyto soubory donutí XML parser odhalit citlivé informace jako jsou soubory, informace o adresář nebo i o procesech, které na serveru běží.

Klink popsal, že stejný typ zranitelností umí zmást běhové prostředí Javy tak, aby započalo FTP spojení se vzdálenými servery tím, že mu zašle FPT URL ve formátu ftp://user:password@host:port/file.ext.

Ukázalo se že, že vestavěná implementace FTP klienta v Javě nefiltruje speciální CR a LF znaky z odkazů a překládá je.

Vložením takových znaků do části pro uživatelské jméno nebo heslo v URL FTP může být FTP klient Javy zmaten natolik, aby začal vykonávat škodlivé příkazy, a dokonce se může tvářit a částečně fungovat jako SMTP (e-mailový protokol), protože syntaxe FTP a SMTP jsou si podobné.

Exploatací XXE zranitelnosti Klink ukázal, jak snadno může útočník přinutit aplikaci Javy odeslat e-mail na SMTP server.

„Tento útok je obzvláště zajímavý v situaci, kdy můžete poslat mail do interního (často nezabezpečeného, třeba i bez spam nebo malware filtru) e-mailového serveru ze stroje, který se zabývá XML parsingem,“ vysvětluje Klink v příspěvku na blogu.

Poté, co se o zranitelnosti objevené Klinkem dozvěděl Timothy Morgan, výzkumník u Blindspot Security, rozhodl se zveřejnit své znalosti o podobném útoku, který funguje v implementaci FTP v Javě i Pythonu. Tento útok je však mnohem vážnější, neboť dokáže prolomit firewall.

Morgan útoku říká „stream injection FTP prokolu skrze škodlivé URL“ a rovněž zahrnuje vložení škodlivých příkazu do FTP kvůli absenci CR a LF filtrování. Místo vkládání SMTP příkadů však Morgan zneužívá FTP port příkaz k přelstění klienta, aby otevřel datový kanál ke vzdálenému FTP serveru na specifickém TCP portu.

Jak výzkumník poukazuje, mnoho na Linuxu založených SPI firewallů, včetně komerčních, podporuje klasický model FTP interpretace a automaticky TCP port otevře a přepošle jej na LAN IP FTP klienta, pokud detekuje port příkaz v FTP trafficu z onoho klienta.

Podobný vzorec útoku je známi již poměrně mnoho let, proto vývojáři conntracku, Linuxové sady nástroje, které většina firewallů používá, přidaly dodatečnou ochranu; port se otevře pouze pokud se příkaz port objeví na úplném začátku TCP paketu, což zajišťuje, že klient skutečně příkaz poslal.

To pro útočníka představuje dvojí problém: prvně musí odhalit interní IP adresu klienta, aby byl schopen zfalšovat příkaz port a následně ještě sjednotit TCP packety mezi klientem serverem tak, aby se zfalšovaný příkaz ocitl na začátku packetu.

Morgan dokáže oba tyto kroky učinit pomocí svého stream injection útoků a zároveň tvrdí, že osobně vytvořil vlastní exploit, který však nehodlá jakožto etický hacker zveřejnit, dokud Oracle a Python neopraví kód svých integrovaných FTP klientů.

„Celý útok (včetně requestu, pomocí které se zjistí interní IP adresa oběti) lze typicky učinit pomocí pouhých tří SSRF útoků, které jeden TCP port otevřou,“ napsal Morgan v příspěvku na blogu. „Každý další SSRF útok může otevřít další TCP port.“

Zranitelnost lze zneužít mnoha způsoby, včetně využití proti uživatelům s Javou na počítači. Uživatelé ani nemusí spustit škodlivou Java aplikaci, protože exploit lze využít i přes Java Web Start.

„Pokud by uživatel navštívil webovou stránku se škodlivým kódem a měl nainstalovanou Javu, tak i s vypnutými Java applety by mohl spustit Java Web Start, který parsuje soubor JNLP,“ popisuje Morgan. „Tyto soubory by mohly obsahovat škodlivé FTP URL, které chybu spouští.“

Morgan prý útok otestoval proti vlastnímu Linuxovému firewallu běžícím na nedávném jádře a také proti Palo Alto Networks a Cisco Systems firewallům. Ty prokázaly zranitelnost vůči exploitu.

„Ačkoli testování komerčních firewallů bylo do této doby velmi omezené, zdá se pravděpodobné, že značná část firewallů na světě je vůči stream injection FTP protokolu zranitelná,“ popisuje.

Vývojáři Javy a Pythonu byli o problému informování, dokud však neopraví implementace FTP klientů, výzkumník doporučuje prodejcům firewallu dočasně v základu blokovat klasický FTP překlad.

Uživatelé by si měli ze systému odinstalovat Javu, nebo alespoň zablokovat plug-in v prohlížeči a zrušit asociaci Javy s .jnlp koncovkou. XML parsing v Javě je momentálně notně zranitelný, XXE zranitelnost jsou tak na platformě velmi běžné, dodává Morgan.