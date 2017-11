Kritická zranitelnost v macOS, miliony počítačů jsou ohroženy: jak se zabezpečit?

Kdokoliv, kdo má fyzický přístup k vašemu Macu, se nyní může jednoduše dostat dovnitř.

Problém poprvé odhalil zákazník Applu Lemi Orhan Ergin ve tweetu. Zda bylo rozumné ihned chybu takto zveřejnit, aby se o ní co nejsnáze dozvěděli i potenciální zločinci, o tom se dá polemizovat, avšak kritičnost zranitelnosti vystihuje dobře: „Vážený @AppleSupport, povšimli jsme si *obrovského* bezpečnostního problému v MacOS (sic) High Sierra. Kdokoli se může přihlásit pomocí jména ‚root‘ a prázdného hesla poté, co několikrát klikne na tlačítko přihlášení. Víte o tom @Apple?“

Ano – kdokoli napíše do políčka pro jméno „root“ a několikrát klikne na přihlásit, dostane se do systému. Po několika pokusech se daná osoba dostane do systému. Úspěšně to již odzkoušelo mnoho lidí.

Jde o chybu majestátních rozměrů: uživatelský účet s přízviskem „root“ je totiž – jak název napovídá – superuser, tedy uživatel schopný přepisovat práva ostatních uživatelů, nastavení systému, instalovat software, přistupovat k souborům všech uživatelů a podobně.

Americká mutace Computerworldu ihned kontaktovala Apple, dostalo se jí takové odpovědi: „Pracujeme na softwarové aktualizaci, která chybu vyřeší. Mezitím lze nastavit heslo pro administrátorský přístup (root), což znemožňuje neoprávněný přístup. Jak nato poradí tato stránka (anglicky). Pokud už máte položku ‚Root User‘ nastavenu, prosím nastavte heslo pro přístup k rootu.“

Uživatelský účet se zvýšenými pravomocemi je v základu deaktivován na většině systémů, tato chyba však u Macu umožní přihlášení jako root i přesto, že by to jít nemělo. Aktivování root účtu a nastavení hesla zabrání možnému zneužití systému pomocí výše popisované zranitelnosti.

Rychlejší je nastavení hesla pomocí Terminálu – pokud víte co děláte, můžete tuto variantu použít namísto návodu od Applu. Terminál zapněte a zadejte příkaz (bez uvozovek) „passwd root“, klepněte na enter při dotazu na staré heslo a pak zadejte heslo nové. Budete nuceni jej vepsat ještě jednou, pak jste však již proti chybě chráněni.

Chyba nijak neohrožuje starší verze macOS, týká se pouze High Sierra.

Existence této chyby je absolutně neospravedlnitelná, obzvláště u Applu, který bezpečnost systému často vychvaluje. Čím dříve přijde aktualizace systému, tím lépe.