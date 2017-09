Zabezpečte se před drony

Snad každý už někdy slyšel o vojenském využití dronů. Možná jste už zaslechli o plánech společnosti Amazon doručovat pomocí dronů zákazníkům komerční produkty. A Google údajně vyvíjí drony napájené sluneční energií, které budou poskytovat vysokorychlostní internet.

Pro prospěšné využití technologie dronů neexistuje žádný limit. Rozprašování pesticidů v rámci boje s virem Zika nebo hasičských chemikálií v odlehlých oblastech. Pátrání a záchrana. Doručování zdravotnického materiálu v případech nouze. V uvádění příkladů bychom samozřejmě mohli pokračovat.

Ale co temnější stránka dronů? Nastal čas, kdy by měli bezpečnostní profesionálové začít formulovat obrannou strategii pro drony?

Vezměme v úvahu následující událost: Letecký dopravní prostředek bez posádky (UAV) upustil balíček se 144 gramy tabáku, 65 gramy marihuany a 6 gramy heroinu nad severním dvorem vězeňského nápravného zařízení Mansfield Correctional Institution, což na tomto místě vyvolalo doslova rvačku.

Nebo způsob, jakým britští zloději využívají drony, aby zjistili, jaké domy lze vykrást. Nebo bandité, kteří používali dron jako pozorovatele pro případ, že by se v dohledu objevila policie.

Obavy o podnikovou bezpečnost

Je zřejmě jen otázkou času, než se drony stanou součástí sady nástrojů hackerů, špionů, průmyslových zlodějů, naštvaných zaměstnanců atd.

Joerg Lamprecht, spoluzakladatel a výkonný ředitel německé společnosti Dedrone, která vyrábí systémy včasného varování a detekce na ochranu proti dronům, uvádí: „Je-li váš vzdušný prostor bez ochrany, přestávají být ploty, videokamery a lidská ostraha adekvátní pro ochranu citlivých budov či osob.“

Lamprecht připomíná, že drony schopné nést až pět kilogramů a letět několik kilometrů lze koupit na internetu a v místních obchodech s elektronikou za méně než 40 tisíc korun.

S využitím GPS a autopilota může mnoho dronů letět po naprogramované cestě, což znamená, že útočník může být ve zcela jiné lokalitě, než je místo zločinu, vysvětluje Lamprecht.

Představte si, že se dron vybavený kamerou vznáší za oknem špičkového výzkumníka nebo vývojáře produktů či výkonného ředitele významné společnosti, dělá fotografie dokumentů, prezentační tabule a snímky obrazovky.

Ve skutečnosti ale může dron s výkonným objektivem sedět na střeše budovy naproti přes ulici. Stejně jako zde již máme celou problematickou oblast tzv. wardrivingu, budeme nyní muset počítat s warflyingem.

Gerald Van Hoy, analytik v Gartneru, uvádí, že drony mohou létat nad celými oblastmi a vyhledávat otevřené sítě Wi-Fi za účelem získání přístupu k jednotlivým počítačům, sítím a dokonce využívat jejich IP adresy k ilegálním aktivitám, jako je například krádež identity.

„Totéž platí i pro firmy,“ připomíná Van Hoy. „Nedávno se ve zprávách objevil případ, kdy dron získal přístup do podnikové sítě, protože zařízení ve vyšších patrech budovy nevyužívala šifrování.“

Děsivé scénáře s drony

Kromě průmyslové sabotáže mohou mít drony katastrofální dopad na veřejnou bezpečnost.

„Potenciál hrozeb dronů je různorodý,“ popisuje Lamprecht. „Letecké dopravní prostředky bez posádky (UAV) rovněž představují vážnou hrozbu pro bezpečnost letadel.“

Například agentura FAA dostává každý měsíc více než 100 zpráv o zpozorovaných dronech. Na začátku tohoto roku varovaly nezávislé výzkumné ústavy před nebezpečím, že teroristé mohou zneužít drony dostupné pro spotřebitele k útokům na letadla.

„Ve skutečnosti FAA zakazuje použití dronů až do vzdálenosti 8 km od letišť z bezpečnostních důvodů. Pokud by došlo k náhodnému nasátí dronu do tryskového motoru letadla, mohl by motor vybuchnout a letadlo by se následně mohlo zřítit,“ vysvětluje Jack Reis, projektový manažer společnosti Harbor Research.

Při požárech spalujících minulé léto Severní Karolínu překážely letadlům přepravujícím vodu a látky zhášející oheň právě soukromé osoby, které se chtěly pomocí svých dronů lépe podívat na situaci. Hasiči na zemi a letecké posádky nemají žádný způsob, jak komunikovat s těmito operátory dronů.

Reis uvádí, že dalším děsivým scénářem je možná hrozba výbušného zařízení a nebezpečného biochemického mechanismu připevněného k dronu, jehož cílem může být poškození civilistů.

V dubnu 2015 přistál na střeše japonského premiéra dron přepravující radioaktivní látku. Pokud mohou tyto létající prostředky hodit drogy do věznice, mohou také shodit bomby, chemikálie a smrtící viry na městskou populaci nebo do nádrží dodávajících vodu pro město.

Dalším scénářem je, že může dron zmást zařízení inteligentního domu, manipulovat s elektřinou, zapnout plyn, vypnout vytápění nebo zapnout vodu, aby zaplavila celý dům. A mohl by dron zaútočit na chytré sídliště, či dokonce chytré město?

„Ještě důležitější je,“ dodává Reis, že „hackeři mohou používat drony k ovlivnění zařízení vzdáleného ovládání dostupných on-line v případech, jako jsou elektrárny, trafostanice, potrubní rozvody a další důležitá zařízení distribuční infrastruktury, která nemusejí mít správné bezpečnostní standardy.

Kromě narušení procesu, který se týká takového zařízení, může otevřený vstupní bod vést k síti zařízení napojených na rozvody, například až do výrobního závodu nebo přestupní stanice.“

„Nechápejte mne, prosím, špatně,“ dodává Van Hoy, „drony jsou v současné době populární, ale podobný druh ohrožení může přijít také v podobě automobilů bez řidiče a robotických čističů oken či od řady zařízení internetu věcí (IoT). Neříkám, že u těchto druhů technologií převažují rizika nad výhodami, ale že bezpečnost by měla mít vždy vysokou prioritu.“

Pozitivní aspekty

„Navzdory problémům s bezpečností a zabezpečením věříme, že trh s drony ukazuje obrovskou příležitost,“ dodává Reis. „Jak se vyjasňují potřeby koncových zákazníků, stejně tak to bude s nabídkami od výrobců dronů, kteří budou přicházet s inovativními případy využití. V současné době silně těží z výhod využití dronů letecký průzkum, hornictví, ropný i plynárenský průmysl nebo zemědělství.“

V zemědělství se například využívá postřik velkých ploch proti škůdcům a existují pokusy minimalizovat problém s moskyty přenášejícími virus Zika ve státech s vysokým rizikem.

Drony také pomáhají farmářům lépe řídit úrodu poskytováním leteckých pohledů na vše, počínaje problémy se zavlažováním, kvalitou půdy až po boj proti škůdcům a zamoření plísněmi.

„Drony se dokážou dostat do nepřístupných míst a spotřebují méně produktů v důsledku přesnější aplikace,“ vysvětluje Hammond. „To je obzvláště praktické, když se kombinuje rozprašování s přesnými údaji z čidel zaznamenávajícími například teplo a hmyz.“

Hammond uvádí, že živé videopřenosy z těžko přístupných míst jsou jedním ze skutečných přínosů dronů, protože jsou tato zařízení flexibilnější a mohou se dostat blíže než vrtulník při potřebě prohlédnout malé oblasti, jako jsou například trhliny v nadzemní části mostů.

Některá města už dnes používají drony ke kontrole střech budov za účelem vyhodnotit nadměrné zatížení napadlým sněhem a poté řídí plány úklidu. Drony také mohou přinést přehled o dopravních zácpách, automobilových nehodách, situaci s ledem a sněhem na střechách a mostech a o počtu aut na parkovišti.

Podle analytické společnosti Forrester lze ke dronům připojit všechny typy snímačů pro sběr informací – optické, teplotní, chemické, infračervené atd.

Chemické snímače mohou detekovat metan na plynových polích a teplotní snímače mohou zjistit přítomnost lidí nebo zvířat v nebezpečných oblastech jako např. v blízkosti gejzírů, kališť, výstupů páry, horkých pramenů a sopek.

Drony také mohou dodávat zásoby a léky do odlehlých oblastí, nakažených zón a vzdálených měst a vesnic, které jsou nepřístupné jakýmikoliv prostředky kromě chůze.

Detekce dronů

Podle Reise jsou drony špičková, dálkově ovládaná zařízení, některá s doletem stovek kilometrů, a většinou obsahují videokamery umožňující vidět, co se celou dobu děje.

I když tyto schopnosti poskytují širokou řadu využití s přidanou hodnotou v mnoha průmyslových odvětvích (přesné zemědělství, inspekce elektrického vedení, inspekce potrubí, doručování balíků atd.), představují také významná rizika pro bezpečnost a zabezpečení.

„Nejlepší ochranou proti nepřátelským dronům je komplexní automatizovaný systém, který se skládá ze spolehlivé detekce dronu a integrovaných protiopatření spouštěných na základě individuální rizikové situace a právních předpokladů,“ uvádí Lamprecht.

„Například náš DroneTracker spolehlivě detekuje a identifikuje kriminální drony pomocí různých senzorů, kombinace dat a inteligentní softwarové technologie. Obranná opatření lze aktivovat automaticky a je možné také upozornit bezpečnostní služby,“ dodává Lamprecht.

