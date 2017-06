Největší hrozby pro chytré telefony

A ve chvíli, kdy má uživatel na svém přístroji vše – od soukromých informací přes internetové bankovnictví po pracovní dokumenty – je jakákoli hrozba, např. ve formě malwaru nebo ransomwaru, ještě znásobena.

Chris Crowley, instruktor institutu SANS, představuje pět největších mobilních bezpečnostních hrozeb současnosti.

1. Nedůvěryhodná zařízení

Ač se to může zdát pro mnohé překvapivé, chyba je často už v samotném přístroji, kdy do něj někdy během procesu prodeje byl vložen malware. Crowley uvádí příklad: CheckPoint našel na začátku letošního roku 36 zařízení s Androidem ve velké telekomunikační společnosti. Ani v jediném případě však za únik dat z mobilů nemohl uživatel: přístroje malware (v podobě závadných aplikací) obsahovaly již ve chvíli, kdy je pracovníci teprve dostávali do rukou.

„Škodlivé aplikace nebyly součástí oficiální verze operačního systému dodavatele, přidány byly až později u následného dodavatelského řetězce,“ dodává.

2. Závadné aplikace

CheckPoint například našel malware v oblíbeném obchodu s aplikacemi Google Play. Autoklikací adware „Judy“ vyvinutý korejskou společností. „Malware využívá nakažená zařízení ke generování velkého množství automatických kliknutí na reklamy, což je zdrojem příjmů pro autory. Tento konkrétní malware ve formě aplikací dosáhl téměř neuvěřitelného počtu mezi 4,5 až 18,5 miliony stažení,“ popisuje CheckPoint.

3. Užitečné aplikace, jež odvádí data.

Stará pohádka, ale zůstává stále u vrcholku žebříčku. Nainstalované aplikace, které tvrdí, že dělají jednu věc a často ji dokonce zvládají, ale k tomu potajmu odvádí data a telefon činí zranitelným, nejsou raritou; i proto, že je lze poměrně těžko odhalit.

4. Bankovní malware

Jeden z nejnebezpečnějších druhů malwaru. Analytik malwaru z laboratoří Kaspersky Roman Uchunek vidí bankovní malwarem jako v současnosti rostoucí mobilní hrozbu. Phishing se momentálně specializuje na překrývání bankovních aplikací vlastními okny a následnou krádež vepsaných informací. Kybernetičtí kriminálníci umí ukrást i data z jiných aplikací, odhalit detaily o kreditní kartě a získat mohou také autorizační číslo příchozí mobilní transakce (mTans) nebo přesměrovávat hovory.

5. Ransomware

Soutěž o „nejpopulárnější IT hrozbu současnosti“ by, s trochou nadsázky, ransomware pravděpodobně vyhrál. Rozhodně není hrozbou jen pro uživatele stolních počítačů a laptopů: napadá i mobilní telefony. Vyskakující tabulka, která zablokuje uživateli přístup k datům v systému a následně požaduje po uživateli zaplatit za dešifrování souboru, v letošním roce nepřestává děsit prosté uživatele ani IT týmy.

Ransomware se samozřejmě dále vyvíjí. Dalším logickým krokem je to, co se prozatím nazývá „ransomworm“. Tedy ransom-červ, ransomware připojený k síťovému červu.

„Po infikování jednoho stroje by se neúnavně kopíroval do všech počítačů na lokální síti,“ popisuje Corey Nachreiner z WatchGuard Technologies. „Ať už si umíte takový scénář představit nebo ne – zločinci o něm již jistě přemýšlí.“