NSA už Windows ke špehování nezneužije, tvrdí Microsoft

Microsoft oznámil, že opravil většinu kritických míst ve Windows, které údajně zneužívala ke špehování uživatelů Národní bezpečnostní agentura (NSA). Na její počínání před pár dny upozornila hackerská skupina Shadow Brokers, zveřejněním obsáhlé dokumentace svědčící o aktivitách agentury.

„Většinou šlo o mezery spadající do kategorie rizik, které jsme už dříve záplatovali v rámci našich dalších produktů,“ uvedl Philip Misner, jeden z bezpečnostních pracovníků Microsoftu, v internetovém příspěvku, v němž devět konkrétních případů přibližuje a to včetně nápravných aktualizací, spadajících do období října 2008 – března 2017.

Zmiňuje se však také o tom, že tři z kritických míst, na které Shadow Brokers poukazují, záplatovány nebyly a ani nebudou.

„Uživatelé Windows 7 a novějších, respektive Exchange 2010 a novějších, nejsou v ohrožení. Ti, kteří používají starší verze těchto produktů, by si je měli aktualizovat na novější, aby mohli být zahrnuti do naší podpory.“ Z jeho slov tedy jasně vyplývá, že uživatelé Windows starších než jsou „Sedmičky“ se mohou vystavovat riziku, kvůli ukončené podpoře Microsoftu.

Matt Suiche, zakladatel bezpečnostní společnosti Comae Technologies, v návaznosti na uniklé dokumenty dodává, že Národní bezpečnostní agentura využívala ve velkém mimo jiné chyb ve starších verzích Windows Server, především Windows Server 2003.

Uživatelům proto důrazně doporučuje aktualizaci svých systémů nebo rovnou update na nejnovější Windows 10. „Zneužít chyb ve Windows 10 je výrazně těžší než v případě Windows 7,“ dodává Suiche.