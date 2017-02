První středoškolská soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti

Prvního kola se zúčastnilo téměř 1100 osob. Všechna kritéria soutěže splnilo 874 studentů ze 162 středních škol z celé ČR, kteří byli hodnoceni. Do druhého kola soutěže postupuje 567 soutěžících ze všech krajů ČR. Nejvíce zástupců bude mít kraj Jihomoravský, Praha a kraj Vysočina.

První „osvětové“ kolo soutěže ukázalo dobrou všeobecnou znalost studentů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Šest studentů získalo plný počet bodů (40) a průměrný bodový výsledek 19,05 bodu všech hodnocených studentů představuje slušný výsledek a zcela jistě velkou motivaci pro následující kolo.

Do soutěže se zapojili studenti z různých typů škol a to nejen technických a gymnázií, ale i studenti z typicky netechnických škol a studijních oborů - např. z uměleckých průmyslovek, zdravotnických škol, hotelových škol atd. Některé školy „vyslaly“ do soutěže jen jednotlivce, jiné celé skupiny o několika desítkách účastníků. Nejvíce studentů v soutěži reprezentovalo Střední školu informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno.

Je obtížné hodnotit nejúspěšnější školy, jelikož proměnných je mnoho - počet vyslaných studentů s jejich nejlepším, průměrným a nejhorším výsledkem, počtem postupujících studentů apod., a jsou jimi částečně znevýhodněny školy, které měli menší počet zapojených studentů. Přesto Soutěžní výbor takovéto hodnocení provedl a mezi pěti nejúspěšnějšími školami v České republice se umístili tyto:

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice; Střední průmyslová škola na Proseku, Praha; Církevní Gymnázium Německého Řádu, Olomouc; Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov; SŠ AGC a.s., Teplice.

Součástí hodnocení prvního kola byla i realizace individuálních návštěv jednotlivých škol, osobní předávání diplomů a diskuse se studenty na téma kybernetické bezpečnosti. Členové soutěžního výboru v období od 10. ledna do 3. února uspořádali návštěvu 31 škol, na kterých proběhlo 29 diskusí a přednášek pro více než 1.200 studentů a pedagogů.

První kolo bylo hodnoceno po jednotlivých krajích, a tudíž mělo 14 skupin výherců. Detailní výsledková listina je zveřejněna na stránkách soutěže – www.kybersoutez.cz. Studenti a studentky postupující do druhého kola získali v rámci předaných cen a doprovodných materiálů přístup k celé řadě studijních podkladů o kybernetické bezpečnosti, které do soutěže věnovala řada odborných partnerů.

Důkladnější příprava na druhé kolo, které proběhne v březnu tohoto roku, bude nezbytná, jelikož toto kolo již bude náročnější, více technické a z části v anglickém jazyce. Soutěžící v něm budou usilovat o postup do celorepublikového finále, které proběhne za osobní účasti všech finalistů a jejich doprovodu 1. června 2017 v Brně v rámci mezinárodního veletrhu obranných a bezpečnostních technologií IDET 2017.