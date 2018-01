Reuters: Huawei je nebezpečím pro národní bezpečnost Spojených států

Oba pobočníci Reuters požádali o anonymitu, čemuž server vyhověl.

Varování přichází v době, kdy administrativa prezidenta Donalda Trumpa přejala tvrdší přístup k Číně, čímž se výrazně odlišuje od svého předchůdce Baracka Obamy.

Není to poprvé, kdy se vláda Spojených států ohrazuje vůči přístupu čínských společností do podnikatelského prostředí v zemi. Už dříve, opět z důvodu národní bezpečnosti, Trumpova administrativa zablokovala odkup společnosti MoneyGram International firmou Ant Financial (Ant Financial spadá pod giganta Alibaba Group).

Jeden z pobočníků amerických kongresmanů navíc zdůraznil, že společnosti, které mají na Huawei nebo China Mobile vazby, by mohly být znevýhodněny při jednání s vládou státu.

Jednou z obchodních vazeb, které chtějí senátoři po AT&T utnout, je spolupráce na vytváření standardů sítě 5G; další je využívání mobilních telefonů Huawei, což se týká firmy Cricket, která pod AT&T spadá.

Ministr zahraničí Číny Lu Kang Reuters sdělil, že o podrobnostech případu nic neví, ale že doufá v to, že ostatní státy poskytnou férové podmínky pro podnikání čínských společností.

„Doufáme, že Čína a Spojené státy budou moci tvrdě pracovat na udržení zdravého a stabilního vývoje obchodu a obchodních vztahů. To je v souladu se společnými zájmy obou zemí,“ prohlásil Lu během brífinku v Pekingu.

China Mobile ani AT&T situaci nekomentovaly, stejně jako Huawei.

Bezpečnostní odborníci Spojených států se dlouhodobě obávají, že jakákoli data ze zařízení společnosti Huawei si mohou přečíst čínské vládní rozvědky.

Už v roce 2012 byly Huawei a ZTE zkoumány z důvodu možné špionáže; což Huawei samozřejmě dlouhodobě popírá.

„Další vlna bezdrátové komunikace bude mít obrovské ekonomické a bezpečnostní dopady. Účast Číny na vývoji standardů a prodeji vybavení dává vyvstat mnoha otázkám národní bezpečnosti, které vyžadují okamžitou a důslednou pozornost,“ věří Michael Wessel, člen americké bezpečnostní a ekonomické komise mezi Spojenými státy a Čínou, kterou vytvořil Kongres.

Huawei a další čínské telekomunikační společnosti mají na americké půdě dlouhodobě potíže, a to i vlivem vlády, která se jejich výraznějšímu přístupu do podnikového prostředí brání.

O zákonech, které by měly zamezit členům vlády Spojených států využívat zařízení Huawei a ZTE, se dlouhodobě aktivně hovoří i přímo v Kongresu.