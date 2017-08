Stenografie – nová technika hackerů

Při takovém scénáři útočníci vloží informace, které chtějí ukrást, přímo do kódu jednoduchého vizuálního obrazového nebo video souboru, který následně odešlou do C&C. Kvůli tomu je velmi nepravděpodobné, že podobná událost bude detekována bezpečnostním řešením. Je to způsobeno tím, že po zásahu útočníkem nedojde k vizuální změně obrázku, ani ke změně jeho velikosti a dalších parametrů, čímž tedy nevyvolají žádný poplach. Stenografie je tak velmi lákavou technikou pro hackery především v situaci, kdy chtějí dostat ukradená data z napadené sítě.

V průběhu několika posledních měsíců pozorovali odborníci Kaspersky Lab minimálně tři kyberšpionážní operace, které tuto techniku využily. Více alarmující však je, že si tuto techniku osvojují i běžní kyberzločinci. Odborníci Kaspersky Lab se s ní setkali u pokročilých verzí trojských koní Zerp, ZeusVM, Kins, Triton a dalších.

Většina z těchto malwarových rodin útočí převážně na finanční instituce a uživatele finančních služeb. Stáváme se tak svědky přicházející masové adopce této techniky ze strany tvůrců malwaru, což bude mít důsledek na složitější detekci malwaru.

„I když to není poprvé, co se setkáváme s využitím pokročilé zákeřné techniky běžnými kyberzločinci, je tento případ se stenografií v něčem odlišný. Bezpečnostní průmysl totiž doposud nenašel způsob jak spolehlivě detekovat data vyváděná z napadeného systému touto cestou. Obrázky využívané kyberzločinci pro vyvedení ukradených informací jsou velmi velké. Ačkoliv existují algoritmy schopné automaticky detekovat tuto techniku, jejich masové využití by bylo velmi nákladné a vyžadovalo by obrovské množství výpočetního výkonu.

Na druhou stranu je poměrně snadné identifikovat obrázek obsahující ukradená cenná data za pomoci manuální analýzy. Tato metoda má nicméně svá omezení vzhledem k tomu, že je bezpečnostní analytik schopný za den zanalyzovat pouze omezené množství obrázků. Řešením je tak kombinace obojího – stoje a lidského faktoru,“ říká Alexey Shulmin, bezpečnostní odborník ve společnosti Kaspersky Lab.