Vítejte ve světě ATOM – službě, která řeší bezpečnost dat a vašich systémů bez kompromisů

Úměrně tomu, jak roste tlak spojený s termínem vstupu v platnost této směrnice, stoupá i množství nabídek nejrůznějších dodavatelů, kteří se často chtějí jen svézt na této vlně. Při výběru vhodného SW a jeho dodavatele se proto dívejte i na jeho historii, reference a know-how. Určitě se to vyplatí. KPCS CZ je společnost s mnohaletou tradicí, špičkovými produkty a specialisty, která navíc byla oceněna společností Microsoft jako partner roku. A právě KPCS CZ vám může nyní nabídnout jednu ze svých nejnovějších služeb. ATOM byl na trh uveden 19. září 2017 (po testování u několika zákazníků), a jak naznačuje zájem, zklamaní rozhodně nebudete. Navíc společnost KPCS CZ je v současnosti jednou z nejvyhledávanějších firem z pohledu procesního nasazení GDPR.

Co je služba ATOM

ATOM je služba poskytující nepřetržitý dohled prostředí, a to včetně monitoringu chování systémů s přímým dopadem na maximální bezpečnost. Služba je založena na detekcích, kolekcích a korelacích informací z vašeho prostředí nezávisle na platformě nebo geografické lokalitě, ve které běží. Data jsou odesílána skrze zabezpečený kanál velmi silnými šifrovacími mechanismy přímo do prostředí Microsoft Azure a platformy Log Analytics. Díky využití technologie FlashExtract a syntézy vyvinuté společností Microsoft Research je vše velice rychlé a tvárné, tak aby data získaná z vašeho prostředí byla vždy přesná, bezpečně zpracována a jednoduchou formou interpretována. ATOM poskytuje jednotný přehled o stavu prostředí, jeho dostupnosti a umí zajistit podklady pro vývoj kapacit.

Výhody a jedinečnost ATOM

Určitě vás bude zajímat, že ATOM je zcela unikátní v tom, že umí odhalit potenciální útoky na systémy viditelné z internetu i z vnitřní sítě. Vy budete pravidelně dostávat reporty o tom, co se ve vašem IT prostředí děje, včetně notifikací, a hlavně doporučení od konzultantů KPCS CZ s mnohaletou praxí, jak reagovat v případě jakéhokoliv problému. Pokud se pro ATOM rozhodnete, je jedno, jestli ho chcete v cloudu, nebo on premise, stejně jako je jedno, v jakém prostředí pracujete. ATOM umí získat všechny důležité informace z různých platforem a vše analyzovat a prezentovat v pravidelných přehledech

Pro koho je ATOM vhodný – potěší příznivce Windows i Linux

ATOM nabízí jak možnosti integrace na jeho existující prostředí, tak kompletní auditní stopy po činnosti v interním prostředí. Umožňuje i doplnění a sestavení informací z jinak nesourodých světů Microsoft Windows nebo Linux a propojení těchto informací s HW (firewally, switche, teplotní, prachová a jiná čidla). Celé řešení zvládá až tisíce serverů a dokáže uchovávat data až do historie 730 dní. Zákazník získává pravidelný report a podle zvoleného plánu i návrh způsobu řešení možných incidentů, protože neoddělitelnou součástí služby je unikátní know-how konzultantů a architektů společnosti KPCS CZ. S ohledem na GDPR umí ATOM poskytnout komplexní auditní stopu pohybu privilegovaného účtu v rámci monitorovaného prostředí. ATOM je vhodný pro společnosti všech typů a velikostí, je pro vedení organizací nejen nástrojem bezpečnostním, ale také nástrojem řízení a mocným pomocníkem při auditu.

Instalace produktu

K instalaci produktu potřebujete jen vyplnit formulář na www.atom.ms. Zde si zvolíte plán, který vám bude nejvíce vyhovovat, a jeho nasazení proběhne na jeden server do pěti minut od obdržení instalačního balíčku. Aktivace služby je velmi jednoduchý proces, kdy na každý ze serverů dopravíte instalační balíček (exe soubor) a jeho integrované GUI vás provede celou instalací včetně stažení instalačních souborů. Když se rozhodnete, že nechcete stahovat instalační soubory vždy znovu, můžete použít již jednou stažené. Pokud jde o Linux servery, agent je instalován manuální metodou s využitím jediného příkazu. Pro instalaci budete potřebovat ATOM licenci, kterou obdržíte po objednání ATOM služby.

Cena? Základní verze zdarma

KPCS CZ nabízí službu v režimu pay-as-you-go, takže nepotřebuje žádné vstupní investice do nákupu licencí, implementací, školení apod. Navíc si můžete vybrat sami jednu ze čtyř variant, která vám bude nejvíce vyhovovat, a mezi těmito verzemi můžete také přecházet. Základní varianta je zcela zdarma, placená začíná na 199 Kč/měsíc/server.

V případě, že máte zvláštní nároky na sledování prostředí, je také možné zvolit ATOM Custom. V této variantě je celý ATOM systém plně přizpůsoben požadavkům zákazníka.

Pokud vás produkt ATOM zaujal a chcete získat více informací nebo přímo tuto službu využívat, je to jednoduché – jděte na www.atom.ms, kde získáte vše, co potřebujete.

Martina Koutníková,

Autorka pracuje jako marketing a product manažerka ve společnosti KPCS CZ