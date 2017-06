Výzvy ve výrobním sektoru a jejich řešení

(Partnerský příspěvek)

Open Touch Notification Service

Řešení které podporuje průmyslové systémy v oblasti komunikace a notifikací.

1. Bezpečnost práce

Pokud jde o bezpečnost práce, čím větší kontrolu máte, tím lépe pro zaměstnance a pro celou organizaci. A podle vašeho názoru, jak hodnotíte efektivitu technické infrastruktury a postupy v případě nehody na vašem pracovišti? Jste si jisti, že máte plnou kontrolu a že se v této záležitosti už nedá nic zlepšit?

Objevte nový koncept, jak používat moderní komunikační řešení, které vám umožní:

dostat okamžité upozornění na nebezpečí

získat větší kontrolu nad situací

poskytnout zraněnému zaměstnance rychlejší pomoc, díky které mu můžete zachránit život nebo snížit riziko závažných následků způsobených nehodou

2. Efektivita práce

Co kdyby každý zaměstnanec vždy věděl, co udělat jako první, aby se optimalizoval výrobní proces? Pokud byste mohli lépe přidělovat úkoly svým zaměstnancům, můžete zvýšit výrobu bez investic do dalších lidských zdrojů. Zvažte, jak řešení, jež vám dovoluje přiřadit úkol prvnímu dostupnému profesionálovi, může zvýšit efektivitu práce.

Objevte nový koncept, jak používat moderní komunikační řešení, které vám:

zvýší efektivitu a ziskovost výroby

umožní získat lepší kontrolu nad výrobním procesem a lidskými zdroji

dovolí lépe řídit pracovní čas svých zaměstnanců

pomůže pochopit, v jakých pracovních oblastech může docházet k neefektivitám

3. Systém včasné výstrahy

Čas jsou peníze - a proto je dobré si přesně spočítat, jaké ztráty lze při výpadku výrobní linky očekávat. Tisíce, desítky tisíc nebo dokonce stovky tisíc? Je nerozumné si myslet, že všechno bude vždy bez problémů fungovat. Víte, že existují řešení, která vám umožní zjistit potenciální problém ještě před tím, než zapříčiní zastavení výrobní linky?

