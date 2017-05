Zamezte ztrátám dat – co jsou nejčastější příčiny problémů?

Podle studie firmy IBM z roku 2016 týkající se nákladů vzniklých krádeží či ztrátou dat se průměrná částka vyšplhala z 3,8 milionů dolarů na 4 miliony.

Na detailnější úrovni studie odhaluje, že průměrná hodnota každého ztraceného nebo ukradeného záznamu obsahujícího citlivé a tajné informace se zvedla ze 154 na 158 dolarů. Přicházet o firemní data zkrátka není z finančního hlediska legrace, úniky navíc mohou společnost poškodit i jinak, např. zhoršením reputace u klientů a partnerů.

David Zimmerman, generální ředitel a zakladatel firmy LC Technology, přibližuje pět nejčastějších chyb.

Pokročilá nastavení

Pokročilá nastavení nejsou na počítačích jen tak pro nic za nic. Jde o varování uživateli, který by měl dobře vědět, co vlastně dělá nebo k čemu se chystá. Typickým příkladem podobných nastavení je BIOS: změna setupu v BIOSu je sice obvykle zamýšlená dobře, ale cesta do pekel je v tomto případě skutečně dlážděna dobrými úmysly.

Pokročilá nastavení, která mohou významně změnit způsob, jakým počítač pracuje i pozměnit jeho zabezpečení, by vždy měli přenastavovat zkušení IT technici v zabezpečeném prostředí. Tím se šance na ztrátu dat výrazně sníží.

Ignorování možnosti selhání hardwaru

Jak cloudová řešení postupně zaplňují trh, snižuje se riziko ztráty dat vlivem selhání počítače. HDD a SSD lze poškodit a často se zkrátka časem opotřebují; z těch je však ještě obvykle možno část dat získat zpět.

Problémy často také dělá PC zdroj. Ačkoli ten přímo data neohrožuje, přesto způsobuje dodatečné náklady – laptop nebo spíše server, na kterém se nacházejí data potřebná k činnosti firmy, nemůže jít jen tak do opravy, aniž by se to projevilo na chodu podniku.

Zabezpečená přenosná datová zařízení, například flash disky, nebo cloudová úložiště, znamenají větší míru ochrany dat před ztrátou (nikoli však krádeží).

Ignorování bezpečnostních protokolů

Mnoho „hackerských útoků“, o kterých čteme ve zpravodajství, je způsobeno chybou zaměstnance – vlastně většina. Nastavit jako heslo administrátora „12345“ nebo otevření e-mailové přílohy od neznámé adresy patří mezi podobné chyby.

Podobně špatné je klikání na reklamy na nebezpečných a neseriózních webových stránkách. Důrazná správa hesel a vynucování bezpečnostních standardů při práci s internetem vede k výraznému snížení šance úniku dat – dobře zabezpečená firma je méně lákavý cíl pro hackery.

Ačkoli odhodlaný tým kvalitních kriminálníků dokáže prolomit i velmi, velmi dobré zabezpečení, nejlákavější cíl jsou pro ně ty podniky, ze kterých získají peníze snadno; tedy ty s nejhorším zabezpečením. Dbejte i na dostatečně složitá hesla, která kombinují malá a velká písmena s čísly.

Špatné zálohování

Velmi běžným důvodem ztráty dat je jejich ukládání na lokální úložiště bez další zálohy. Jsme v roce 2017, externí datová úložiště jsou nejen velmi levná, ale také nabízí mnoho různých řešení, cloud i fyzický server. V porovnání s náklady na ztracená data je záloha v úložištích opravdu levná.

Možností je i záloha na hned několika různých cloudech nebo na cloudu a fyzickém médiu zároveň; pak jsou v případě selhání hardwaru nebo lidského faktoru cenné informace snadno nahraditelné.

Ransomware

V poslední době jsou v hackerských kruzích a kyberkriminalitě obecně velmi populární vyděračské praktiky. Nejsnazším způsobem, jak uživatele počítače vydírat, je ransomware. Ransomware převezme soubory na uživatelově počítači a zašifruje je, načež požaduje po oběti zaslání finančních prostředků, po kterých obdrží dešifrovací klíč.

Nejčastěji se ransomware do počítače dostat skrze e-mailovou přílohu nebo prolomením či uhádnutím hesla. Krádež dat přijde ve chvíli, kdy mají hackeři čas mezi infikováním počítače a zasláním platby na jejich účet. Častěji ovšem i v případě příchozí platby hackeři data neodemknou a buď je ponechají zašifrované, nebo je zničí.