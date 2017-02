Budou Google Mapy novou sociální sítí?

Zach Maier, produktový manažer projektu, oznámil změny v Google Mapy v příspěvku na blogu. Uživatelé si podle něj budou moci vytvořit seznamy svých oblíbených míst a míst, která chtějí navštívit a tyto seznamy pak sdílet se svými přáteli.

„Od dnešního dne můžete vytvářet seznamy lokací, sdílet vaše seznamy s jinými a sledovat seznamy vaší rodiny a přátel – aniž byste Google Mapy opustili,“ popisuje Maier.

Aby se z aplikace stal sociální nástroj, uživatelům stačí platformu otevřít na svém Androidu nebo iOS a pak kliknout třeba na restauraci, muzeum nebo hospodu. Když pak uživatelé kliknou na ikonku Uložit, daná lokace se přidá do jednoho z předdefinovaných seznamů, popisuje Maier.

Uživatelé si však mohou vytvářet i vlastní seznam míst. Nová funkce Google Mapy také umožňuje zobrazit uložená místa uživatele přímo na mapě.

„Protože sdílení je oblíbené, je snadné své vlastní, oblíbené seznamy rozeslat přátelům jako text nebo skrze e-mail, sociální sítě a oblíbené chatovací aplikace. Kdykoli vaši přátelé nebo rodina přijedou do vámi známého města, klikněte na tlačítko sdílení, abyste získali odkaz, a ukažte jim, kde jsou vaše oblíbená místa. Stačí, když kliknout na ‚Sledovat‘ a mohou si váš seznam vytáhnout kdykoli potřebují,“ vysvětluje Maier.

Podle Googlu budou seznamy použitelné nejen v mobilním prostředí, ale i na desktopové aplikaci. Mapy – i se seznamy – lze také stáhnout pro použití v případě, že uživatel nemá internetové připojení.

Úprava Map je dalším krokem pro Google do světa sociálních sítí, které následuje po selhání v podobě Google+. Nový přístup v podobě přidání sociálních prvků do již všeobecně rozšířené a populární aplikace by mohl být úspěšnější.

„Jde o zcela odlišný přístup k sociálním médiím,“ popisuje Patrick Moorhead, analytik pro Moor Insights & Strategy. „Místo velkého začátku z ničeho jako s Google+ teď začínají pomalu. Rozdílný postup, ale rozhodně to stojí za pokus. Přístup aplikovaný u Google+ totiž zatím nezafungoval.“

„Google má v Mapách skvělý produkt,“ dodává Moorhead. „Lidé chtějí vědět, jaká místa mají jejich přátelé rádi a kde byli, a svým přátelům věří nade vše. Proto si myslím, že sociální Google Mapy mají šanci.“