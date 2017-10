Co víme o Office 2019

Microsoft oznámil, že se chystá vydat nepředplatitelského nástupce Office 2016. Na trh by se měl dostat zhruba za rok pod názvem Office 2019 a společnost s ním chce cílit hlavně na firemní klientelu, která prý „ještě není připravena na cloud“. Další oficiální informace týkající se nové verze oblíbeného kancelářského balíku jsou spíš strohé, přesto jsme pro vás shrnuli pár faktů.

Kdy Office 2019 vyjdou? Jared Spataro, generální manažer pro balík Office, uvedl, že prodej nové verze je „naplánován na druhou polovinu roku 2018“. Ve svém úterním příspěvku rovněž zmínil právě jméno Office 2019. Můžeme-li odhadovat dle harmonogramu vydání Office 2016, dočkáme se „Devatenáctek“ pravděpodobně na přelomu léta a podzimu, s tím, že už v půli roku může být k mání jejich beta verze.

Zároveň se dá předpokládat, že Office 2019 budou vycházet z aktualizace balíku Office 365 ProPlus plánované na březen, přičemž následný půlrok nabídne Microsoftu ještě dostatek prostoru pro to, aby do finální verze zapracoval připomínky uživatelů a vychytal bugy. V září 2018 pak pravděpodobně vyjde i druhá aktualizace balíčku ProPlus, upravená rovněž už na základě těchto připomínek.

Co budou Office 2019 obsahovat? To zatím Microsoft neuvedl a do vydání preview verze s tím ani nemůžeme příliš počítat. Spataro nicméně naznačil, že by jejich součástí mohly být funkce Ink replay pro Word či Morph pro PowerPoint, známé již předplatitelům Office 365. A jestliže budou Office 2019 vycházet z předplatitelské verze, žádné převratné novinky nejspíš čekat nemůžeme.

V jakých formátech budou Office 2019 prodávány? Ani to společnost zatím neuvedla. Office 2016 jsou k dispozici v několika verzích (Home, Professional, Professional Plus) a podobný model můžeme očekávat i nadále. Otázkou je, jak dlouho vůbec bude platný klasický prodej, Microsoft se netají tím, že chce do budoucna stavět hlavně na předplatném. Určitě však můžeme počítat jak s verzemi pro Windows, tak pro macOS.

Proč je pro Microsoft zásadní vydat Office 2019 příští rok? Otázka, na niž se skrývá odpověď v prohlášení, že Microsoft po 13. říjnu 2020 zamezí přístup uživatelům nepředplatitelské verze Office 2016 ke svým cloudovým službám. Vydáním Office 2019 v příštím roce tak Microsoft firmám nabídne cca rok na přechod ze starších verzí Office, než toto omezení vejde v platnost.

A nakonec – budou Office 2019 poslední nepředplatitelskou verzí kancelářské balíku? Klidně je to možné. Mluvčí Microsoftu na tuto otázku odmítla odpovědět.