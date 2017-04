Creators Update již dnes, další verze Windows 10 zřejmě na podzim

Do Fast kruhu Insider programu byl vypuštěn Windows 10 build 16170, jeden ze tří, které si testeři mohou vybrat. Jde o první z aktualizací, které mají do operačního systému přinést nové funkce. Microsoft jej slíbil na rok 2017, přesné datum však nestanovil.

Build 16170 bude pro běžné uživatele předcházet vydání Creators Update, také známé jako 1703. Ten má k zákazníkům začít pronikat zítra skrze Windows Update; manuální stažení je však dostupné již od pátého dubna.

Co se týče Insider programu, jde o první případ situace, kdy Microsoft vydal do oběhu novou testovací verzi, aniž by oficiálně vydal předchozí aktualizaci.

Například v roce 2016 Microsoft vydal aktualizaci 1607 známou jako Anniversary Update, a do restartu Insider programu počkal devět dní. O rok dříve dokonce Microsoft počkal tři až čtyři týdny před startem původního červencového originálu (1507) a listopadové verze Windows 10 (1511).

Ačkoli Microsoft nepojmenoval novou aktualizaci a stále neupřesnil datum oficiálního vydání, většina analytiků očekává vydání aktualizace někdy na podzim.

Insider programu se tento týden týkají i další novinky: Microsoft otevřel registraci pro Windows Insider program pro byznys. Podniková verze Insider programu má podnikové uživatele přesvědčit k odzkoušení operačního systému a ohlašování chyb ve specificky podnikových funkcích, kterým se klasičtí testeři věnují jen okrajově.