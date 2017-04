Firefoxová vývojová fáze Aurora končí

Mozilla ukončuje kanál Firefox Aurora, který uživatelum umožňoval odzkoušet si rané verze prohlížeče ještě před tím, než byly puštěny do širší distribuce. Ti, kteří Auroru využívali, budou automaticky přesunuti ke kanálu Beta.

„Ukázalo se, že Aurora, jakožto první stabilizační kanál, nenaplnila naše očekávání,“ zdůvodnil vývojářský tým. „Náš testovací model je založen na moderních procesech a věřte, že dokážeme doručit bohaté a stabilní produkty i bez dodatečné šesti až osmitýdenní Aurora fáze.“

Zároveň ale Mozilla připouští, že její zkušební program, ve kterém nabízela několik různě dokončených a vybavených buildů svého prohlížeče, nebyl dokonalý a občas selhal.

„Ten cyklus si žádá průběžné úpravy, kdy je třeba upravovat jednotlivé kanály tak, aby odpovídaly požadavkům trhu,“ přiznává společnost s tím, že ne všechny vydané edice Firefoxu vždy prošly všemy kanály, respektive ne všechny v jednotlivých kanálech trávily stejnou dobu.

Mozilla ukončuje podporu Aurory v den vydání Firefoxu 53 a jako na první ve velkém šířenou distribuci Firofexu teď bude spoléhat na kanál Beta, jenž bude uvolňován podobným způsobem jako kanál Release. Zásadnější problémy, které se během testovacího provozu objeví, by tak měly být napravovány podstatně rychleji a tedy ovlivnit menší část uživatelů.

Zánik Aurory však neznamená, že by se měla zvýšit frekvence vydávání Release kanálů či jejich četnost. Stejně tak v platnosti zůstávají ohlášená data vydání příštích verzí Firefox ESR (Extended Support Release). Co by však urychlit měl, je proces implementace nových featur, který by měl být vynecháním Aurory oproti dřívějšku svižnější o šest až osm týdnů.