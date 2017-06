Java 9 se objeví už v září, přinese však kontroverzní funkce

Java 9 Standard Edition, jejíž vydání bylo posunuto na 21. září, by měla přinést vývojářům nové možnosti představující pro ně značné benefity. Mezi nimi modularitu, experimentální AOT (ahead-of-time) kompilaci nebo REPL (read-eval-print loop).

Modularita, klíčová, ovšem široce diskutovaná funkce Java 9, i navzdory prvotnímu odmítnutí nakonec hlasováním řídící komise prošla v poměru 24:0, a měla by tak být součástí už prvního vydání od zmíněného data. Aby mu stihli dostát, ohlásili vývojáři z Oracle, že do té doby budou opraveny jen kritické bugy, které by vydání ohrozily, tedy ty s nejvyšší prioritou P1.

Modularita, zpracovaná na základě tzv. Projektu Jigsaw, by měla zvýšit škálovatelnost Javy a bezpečnost, ačkoliv v minulosti rozvířila diskuze nad nutností vytvoření dvou prostředí – jednoho pro modularitu, druhého bez ní.

Modularita umožňuje variabilnější práci s JDK, nemusí však nutně znamenat výraznou změnu v kódování.

„Nemyslím si, že modularizace zásadně promění způsob, jakým jsou lidé navyklí kódovat, nebo jejich produktivitu,“ říká skepticky Gil Tene ze společnosti Azul Systems. Jiného názoru je však Mark Reinhold z Oraclu, hlavní architekt Java týmu, který Jigsaw označoval za „klíčovou novinku“ už před dvěma lety.

Na čí straně, je pravda, nejspíš ukáže až praxe. Zásadní novinku by měla představovat i AOT kompilace, byť zatím obsažená jen ve zkušebním režimu. Zaručit by měla přinejmenším svižnější spouštění aplikací.

Jestliže se Oraclu podaří dodržet stanovené zářijové datum vydání Javy 9, ta tak spatří světlo světa tři a půl roku po svém předchůdci, Javě 8. Společnost přitom slibuje, že aktualizace do budoucna bude vydávat svižněji, přinejmenším každý rok, možná i častěji. Uživatelé Javy by tak na nové funkce nemuseli čekat tak dlouho.