Které telefony mohou počítat s novým Androidem

Nejnovější verze Androidu – Oreo byla pro veřejnost uvolněna před dvěma měsíci a postupně se dostává do našich mobilů. A tak vás nejspíš zajímá, kdy si najde cestu i do toho vašeho. Máme pro vás alespoň přibližné termíny, oficiální data k dispozici nejsou. Ačkoliv počítejte s tím, že jestli jste majiteli smartphonu střední či nižší třídy, nejspíš se nedočkáte.

Google

Telefony od Googlu budou s aktualizací první na řadě, jmenovitě Pixel, Nexus 5X a 6P, po nich Nexus Player a Pixel C Tablet. Pokud jde o konkrétní termín dodání, Google se omezil na konstatování „brzy“, ačkoliv první majitelé Pixelů a Nexusů už se dle všeho dočkali!

Samsung

Samsung v aktualizaci OS nepatří k nejrychlejším, na Galaxy 7 a 7 Edge se Android Nougat dostal až pět měsíců po svém vydání. Oreo by měl dorazit v prvé řadě na Galaxy S8 a S8 Plus, následovat by měly modely Note 8. Během první poloviny příštího roku se pak dočkají i majitelé modelů S7, S7 edge, S7 active a S8 Active.

LG

Vzhledem k nadstandardním vztahům LG a Googlu, model V30 už by mohl mít Oreo předinstalovaný, tak jako měl V20 loni předinstalovaný Nougat. Koncem letošního roku by měl Oreo dorazit také majitelům LG G6 a V20.

Sony

V Sony se k Oreu nijak nevyjádřili, nicméně nový smartphone Xperia XZ se jím už může pochlubit. Další modely od Sony by se měly přidat.

OnePlus

První telefony od OnePlus, které dostanou Oreo, budou OnePlus 3 a 3T, a to ještě během tohoto roku. Model OnePlus 5 by měl následovat.

Huawei

Huawei údajně testuje Oreo na modelech Mate 9, které by tedy měly být prvními, na nichž čerstvý OS přistane. Mate 10 už by měly jít do prodeje rovnou s Oreem. Huawei P10 a přidružený Honor 8 by se nejnovějšího Androidu měly dočkat začátkem příštího roku.

Motorola

U Motoroly by se měl upgrade týkat nejdřív série Z, respektive Z2, následně pak G5; uvážíme-li rychlost upgradu na Nougat, předpokládat můžeme už listopad. Jisté je, že modely Moto G4 uprgrade neobdrží.

HTC

U HTC se dá snadno odhadnout, že první modely, které upgrade obdrží HTC U11, a to nejpozději do ledna. Další v řadě by měly být HTC U10, Bolt a U Ultra.

Nokia

Nokia potvrdila, že Oreem vybaví všechny své současné modely, tedy Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 a Nokia 8. Kdy se tak stane, však firma neuvedla.

BlackBerry

V případě BlackBerry můžeme hovořit o Oreo jistotě v souvislosti s modelem KeyOne, ačkoliv ani tady není termín jednoznačný.