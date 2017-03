Microsoft čelí žalobě kvůli Windows 10

Microsoft má na krku žalobu tří uživatelů, kteří tvrdí, že bezplatný upgrade operačního systému na Windows 10 jim způsobil „ztrátu dat a poškození jejich počítačů“. Právní zástupce trojice přitom požádal soud o to, aby se k žalobě mohli připojit i další uživatelé, kteří by se cítili poškození, a ta by se tak stala hromadnou.

„Je mnoho těch, kterým selhaly disky kvůli instalaci Windows 10,“ tvrdí ve své žádosti. „A je mnoho těch, kterým z toho samého důvodu přestal fungovat do té doby funkční software a kterým se vytratila jejich data.“

Jeden ze žalobců dokonce tvrdí, že škody napáchané Windows 10 byly tak velké, že si musel koupit zcela nový počítač, jelikož ten s „desítkami“ se stal nepoužitelným.

„Po třech pokusech o stažení Windows 10, z nichž každý na dlouhou dobu můj počítač zablokoval, byl můj počítač poškozený bez toho, aby se Windows 10 vůbec stáhly a fungovaly,“ vypověděl jistý Howard Goldberg. „Obrátil jsem se poté na Microsoft, kde mi řekli, že můj počítač je po záruce a že za jakoukoliv pomoc budu muset platit. Nakonec jsem si musel sehnat někoho, kdo mi počítač opravil.“

Většina problémů popisovaných v žalobě odpovídá neduhům, na které si uživatelé veřejně stěžovali prakticky během celého prvního roku po vydání Windows 10. Žalobci zmiňují například obtěžující výzvy k upgradeu, kterými byli „bombardováni“ uživatelé Windows 7 a Windows 8.1, omezený čas, po který mohl být upgrade vrácen nebo nešťastně pojaté dialogové okno, jehož zavření prakticky znamenalo souhlas s instalací.

„Domníváme se, že nároky žalobců nejsou opodstatněné,“ uvedl za Microsoft jeho mluvčí a připomněl, že uživatelům byla nabídnuta možnost neupgradeovat na Windows 10 a také, že mohli kdykoliv kontaktovat bezplatnou technickou podporu.

Aktuální žaloba přitom není první, které musí Microsoft kvůli Windows 10 čelit. Už loni v červnu jej tři muži z Floridy zažalovali, že je „přinutil“ k upgradu na Windows 10, což mělo za následek poškození jejich počítačů. Minulý měsíc však soud žalobu smetl ze stolu. Úspěšnější ale byla žena z Kalifornie, která byla s prakticky totožnou žalobou u soudu přesvědčivější a na Microsoftu vysoudila odškodné 10 tisíc dolarů.