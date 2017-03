Microsoft dovolí instalaci aplikací jen z Windows Store

Společnost do nového Insider buildu 15042 tiše vložila funkci, jež při zapnutí uživatelům znemožní instalací tradičních desktopových programů, tedy Win32 aplikací. Místo toho uživatelé odkáže na Universal Windows Platform (UWP) z Windows Storu.

Předem je dobré ujasnit, že funkce není ve veřejné verzi Windows Cloudu – platformy Windows 10, ve které funguje pouze Store. Jde o regulérní, běžnou Insider verzi Windows 10.

Podle serveru MSPowerUser je funkce standardně vypnuta, ale je tam jako možnost pro všechny, kteří jsou ochotni vyměnit značnou porci softwarové svobody za bezpečnost.

Lze si představit situace, kdy by někdo chtěl podobnou funkci dobrovolně zapnout. Rodinný počítač, kde rodiče chtějí dítěti zarazit instalaci něčeho, co by nemělo vidět – pokud tedy nepoužívají administrátorský účet. Podobně by mohl prvek zafungovat v pracovních systémech, kde by místní IT oddělení mohlo lépe spravovat instalované aplikace zaměstnanců.

Pro hráče a další zkušené uživatele však podobná funkce spíše připomíná horor – odstřihne je totiž od všeho, kvůli čemu má Windows vůbec smysl využívat. Steam a další PC distributorské kanály, konkurenční prohlížeče nebo třeba videoeditační programy.

V novém buildu se nastavení nachází pod sekcí „aplikace a funkce“ v nastavení. Pod částí „instalace aplikací“ následuje menu, ze kterého lze vybrat tři možnosti: „Povolit instalaci aplikací odkudkoli,“ „preferovat aplikace ze Storu ale umožnit instalaci odkudkoli“ a nakonec „povolit aplikace pouze ze Storu“.

První a poslední možnost jsou jasné, ta uprostřed uživateli při pokusu nainstalovat aplikaci mimo Store vyhodí tabulku, která jej před instalací varuje, avšak umožní mu ji, vysvětluje Paul Thurrott.

Varování v překladu říká: „Aplikace, kterou se pokoušíte nainstalovat, nepochází z Windows Store. Omezit instalaci aplikací pouze na Store pomáhá udržovat váš počítač zabezpečený a spolehlivý.“ Dole jsou pak dvě možnosti: „Více možnosti ve Storu“ nebo „přesto nainstalovat“.

Pokud se funkce skutečně dostane do běžné Windows 10 verze, Microsoft ji pravděpodobně představí jako bezpečnostní funkci. Může jít o další krok k „UWP světě“.

Microsoft se rozhodně může pokusit z Windows učinit platformu pouze pro svůj vlastní aplikační architekturu. Doufejme však, že to neudělá – už kvůli jeho neblahým zkušenostem z antimonopolních řízení.