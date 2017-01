Microsoft obnovil bezplatnou nabídku upgradu na Windows 10

Microsoft obnovil nabídku bezplatného upgradu operačního systému na Windows 10. Platná je ale pouze pro malé a středně velké podniky, které ji v předešlých měsících odmítly a které mají aktivovaný něktrý z předplatitelských plánů Windows Enterprise.

A stejně jako předchozí nabídka, která po roce platnosti skončila loni v srpnu, také ta nová se vztahuje na osobní počítače s nainstalovanými Windows 7, respektive Windows 8.1. „Zákazníci zapsaní do Windows 10 Enterprise E3 a E5, stejně jako ti zapsaní do Secure Productive Enterprise E3 a E5, teď můžou upgradovat své Windows 7 a Windows 8.1 na Windows 10, aniž by si kvůli tomu museli pořizovat samostatné licence,“ shrnuje Nic Fillingham z oddělení produktů pro malé podniky v Microsoftu.

Předplatné Windows 10 Enterprise E3 a E5 v současnosti přijde na 7, respektive 14 dolarů měsíčně, případně 84 a 168 dolarů ročně. Na rozdíl od dřívějších licencí, které trvale licencovaly operační systém na daném zařízení, E3 a E5 jsou vztažené na uživatele a platby jsou přijímány paušálně.

Dle Fillinghama je systém předplatného určený především pro zákazníky, kteří se nechtějí „upisovat dlouhodobě“, přičemž využíván je hlavně firemní klientelou, která spolu s předplatným Windows obvykle pořizuje i další produkty Microsoftu.

Pro pořízení E3 a E5 však už firmy musí pracovat s Windows 10 Pro. Malé a středně velké podniky na ně měly příležitost upgradovat během předchozí bezplatné nabídky anebo mají možnost pořídit nové počítače, na nichž jsou Windows 10 již předinstalovány.

Podle Microsoftu je aktuálně nabízená licence „věčná“. „To znamená, že nevyprší ani nezanikne, jestliže se zákazník rozhodne ukončit cloudové předplatné v rámci programu Cloud Solution Provider (CSP), přes nějž jsou předplatná E3 a E5 nabízeny,“ říká Fillingham.

Podle analytika Wese Millera ze společnosti Directions on Microsoft za obnovením nabídky stojí především snaha Microsoftu o získání co nejvíce lidí do programu předplatitelů a tedy co nejvíce lidí, kteří mají E3 a E5 licencovány „na hlavu“, nikoliv na zařízení.

To je nakonec v souladu se strategií získávání zákazníků pro model SaaS (Software as a service – Software jako služba), která v důsledku vede ke zvyšování výnosů skrz předplatné.

Dalším důvodem pak nepochybně je snaha o propagaci CSP a o získání uživatelů pro dražší verzi Windows 10 Enterprise. I proto má být podle Microsoftu současná nabídka bezplatného upgradu časově neomezená.