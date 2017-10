Microsoft představí podnikové Windows 10 se silně omezenými možnostmi

Specializací Windows 10 S bude vzdělávací trh, jeho „poddruh“ Windows 10 S Enterprise nepříliš překvapivě zamíří na podnikový trh. Na technologické konferenci představil novou verzi operačního systému ředitel produktového marketingu Microsoftu Augusto Valdez.

„Do jara 2018, v dubnu nebo v květnu, budeme mít S verzi Windows 10 Enterprise, která přenese výhody podnikové verze systému do prostředí ‚S‘, ve kterém bude dávat smysl,“ popisuje Valdez. „Jde o to mít to nejlepší z Windows S a Windows 10 Enterprise v jednom balíčku.“

Verze se objeví v předplatném systému zvaném Microsoft 365 F1 stojícího 10 dolarů měsíčně; cílem balíčku je na systém firmy dostat více firemních pracovníků z „první linie“ – například těch, co stojí za přepážkami obchodů.

Hlavní devízou Windows 10 S Enterprise bude společná pro všechny verze Windows 10 S: nainstalovat půjde pouze aplikace z Microsoft Storu. Podle firmy se tak zvýší bezpečnost systému, a kromě toho Microsoft vyjmenoval i další benefity uzavřeného fungování, mezi něž uvedl rychlejší načítací čas, delší výdrž baterie a, což je pro podnikové prostředí dost důležité, nižší nároky na správu od IT oddělení.

Ačkoli Windows 10 S půjde nainstalovat na stávají systémy – Windows 10 Pro, Windows 10 Education nebo Windows 10 Enterprise –firma poklade důraz především na prodej skrze OEM, na jejichž přístrojích poběží předinstalované Windows 10 S.

Valdez připomněl, že Windows 10 S není určen pro prodej koncovým uživatelům a spotřebitelům, ale především právě OEM prodejcům. Už během konference představily partnerské společnosti Microsoftu, kupříkladu HP nebo Lenovo, notebooky s novým systémem. Velkým plusovým bodem nového systému má být i nízká cena nejen Windows samotných, ale i zařízení, na nichž poběží.

Jak se k Windows 10 S pro Enterprise dostanou podniky samotné, když Microsoft nebude licenci standardně prodávat? Valdez poskytl přímou odpověď: „Pokud máte zařízení s Windows 10 S, a předplatíte si Microsoft 365 F1, získáte automaticky aktualizaci na Windows 10 S Enterprise.“

M365 F1 se skládá ze tří hlavních součástí systému, balíčku Office 365, Enterprise Mobility + Security (EMS) a sbírky nástrojů pro správu uživatelů a zařízení. To zahrnuje i licenci na systém identickou s Windows 10 Enterprise E3, odlišným předplatným z minulého roku, které uživatele stojí 7 dolarů měsíčně.