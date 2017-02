Mozilla ruší Firefox OS i pro internet věcí, projekt tak zcela opouští

Co se týče sektoru řešení pro komerční hardwarové produkty, jde pro Mozillu již o druhou porážku v posledních 14 měsících.

„Přesměrovali jsme náš vnitrofiremní přístup k internetu věcí z vytváření komerčních produktů zpět k výzkumu a pokročilému vývoji,“ reagoval v e-mailu mluvčí společnosti. Open source vývojářská firma svůj projekt propojených zařízení zruší a místo toho „zahrne své pokusy v oblasti internetu věcí do budoucích technologií“.

Uzavření části Mozilly způsobí propouštění zaměstnanců, firma však odmítla sdělit detaily. Server CNET dříve oznámil konec 50 pracovních míst v Mozille, což tvoří přibližně 5 % pracovní síly firmy. Mozilla však tuto informaci nepotvrdila.

„Odstraní se určité pozice ve firmě, protože díky změnám potřebujeme méně pracovních míst s jiným zaměřením,“ potvrzuje Mozilla. Někteří ze zaměstnanců z již neexistující skupiny ale mohou být přesunutí do jiných částí firmy.

Zrušení vývojové sekce internetu věcí bylo očekávané, vyplývá totiž z ukončení projektu Firefox OS v prosinci 2015. Vývoj nového operačního systému byl pokusem o stvoření alternativy k Androidu pro velmi levná mobilní zařízení, mnoho analytiků mu však již na začátku cesty věštilo neúspěch.

To se nakonec potvrdilo – dostat se na trh téměř plně ovládaný Androidem, s iOS a Windows Mobile ve velmi vzdáleném závěsu, bylo spíše snem než realitou.

Když Mozilla opustila trh chytrých telefonů, pokusila se ještě Firefox OS přenést k propojeným zařízením internetu věcí. Ani zde však neuspěla.

Nejznámějším počinem společnosti tak zůstává internetový prohlížeč Firefox, který je mezi prohlížeči již roky stálicí. Během let se firma pustila do mnoha jiných projektů, které by jí mohly vydělávat peníze, avšak bez většího úspěchu. Hlavním zdrojem financí pro Mozillu tak zůstává i nadále Firefox.

Podle firmy se však Firefoxu nyní dostává více pozornosti než kdy dříve. Zdůrazňuje zvyšující se počet zaměstnanců, kteří na prohlížeči pracují, a mluví se i o vyšším podílu na trhu mezi uživateli.

Podle analytického serveru Net Applications stoupl uživatelský podíl Firefoxu – tedy přibližný počet vlastníků osobních počítačů, kteří prohlížeč používají – od konce roku 2015 do konce roku 2016 o méně než procento.

Zdánlivě nevýrazný posun však byl reálně velmi bouřlivý, neboť od lednového podílu 12,1 % Firefox klesl až na 7,7 %, než se v prosinci navrátil na lednové hodnoty a o desetinu procenta je překonal.

Mozilla také zmínila nedávná vylepšení prohlížeče, včetně výrazně zlepšené podpory vícejádrových procesorů a blízký debut nového renderovacího enginu zvaného Quantum.