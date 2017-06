Office 2016 má nepříjemnou chybu, na uživatele vyskakuje okno

Uživatelé mohou být klidní, rozhodně se nejedná o žádný virus; jde pouze o neškodnou, ač obtěžující, chybu. Tabulku spouští .exe soubor „Office background task handler“, který se periodicky zapíná a ihned zase vypíná.

Podle vyjádření zaměstnance Microsoftu Gregoryho Jensena už je chyba opravena od 6. června v buildu 16.8210.2075, ke mnohým uživatelům Office se však nejnovější verze ještě nemusela dostat. Insider uživatelé v rychlém a pomalém kruhu již mají chybu ve „správci činností běžících na pozadí“ opravenu.

Ti, kteří z nějakého důvodu nemají k poslední aktualizaci přístup, mohou využít jiné metody, například spouštění souboru deaktivovat pomocí plánovače úloh Windows. To však může činnost Office neznámými způsoby narušit, je tedy lépe spíše manuálně Office aktualizovat (Z libovolného programu balíčku Office: Soubor -> Účet -> Aktualizace Office).

Kuriózní chyba mohla mnohé vyděsit, dokázala například shodit na lištu aplikace nebo hry, podle dostupných informací však nebyla nebezpečná. Nešlo ji ani snadno rozpoznat, okno obvykle vyskočilo na tak krátký okamžik, že jej běžný uživatel mohl jen těžko rozpoznat.

Je překvapující, že se chyba dostala přes testery až do běžné uživatelské verze Office – právě podobné nepříjemné přešlapy by měli uživatelé v Insider programu odhalit. Je možné, že funkci Microsoft do balíčku zahrnul bez podrobnějšího testování.

Chyba se týká pouze Office 2016.