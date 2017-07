Podzimní update Windows 10 vylepší možnosti propojování s jinými systémy

Windows 10 Fall Creators Update, tedy podzimní aktualizace Desítek, je na cestě, aby napravila některé nedostatky jarního Creators Updatu. A také, aby usnadnila práci ve Windows napříč více zařízeními. Ačkoliv její přesné datum vydání Microsoft zatím pořád ještě neprozradil, rámcově se počítá se zářím.

Původně se zdálo, že Microsoft Fall Creators Update postaví na čtyřech klíčových funkcích:

- Timeline, umožňující zaznamenat v daný moment jakoukoliv na počítači prováděnou činnost a úpravy a k těmto se pak na časové ose vracet

- Clipboard, umožňující s využitím cloudu snadný přenos souborů napříč zařízeními

- „Pick up where you left off“, umožňující navázat na rozdělanou práci i na jiných zařízeních

- OneDrive Files on Demand, umožňující dle všeho přístup k souborům z OneDrive skrz souborový systém Windows 10, tak, jako by byly uloženy na lokálním disku.

Joe Belfiore, viceprezident Microsoftu pro operační systémy, však tento týden na Twitteru uvedl, že první dvě jmenované funkce v chystané aktualizaci ještě k dispozici nebudou, objevit by se dle něj měly až v té následující.

K dispozici by ale měla být například uživatelsky atraktivní aplikace Story Remix pro spojování fotografií, videa, hudby a témat, a též SuSE Linux a Fedora Linux, jako součásti Windows Linux subsystému.

Nad všemi novinkami pak můžeme očekávat i decentní úpravu vzhledu známého jako Fluent Design System (dříve Project Neon).

Takže jestliže se Fall Creators Updatem line nějaká červená nit, je to spíš nit propojení než zrození. Podle zástupců Microsoftu je update především o „zdokonalení ostatních zařízení, i když nejde o Windows zařízení“ a tedy o rozšíření uživatelské zkušenosti.

Další podrobnosti o Fall Creators Updatu by měl Microsoft zveřejnit v nejbližších dnech…