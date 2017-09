To nejlepší v iOS 11

Vylepšená Siri

Hlasová asistentka bude disponovat novým hlasem, ale také pomocným vizuálním rozhraním, které vám umožní upravit váš dotaz psaným textem. Zároveň bude fungovat jako tlumočnice, ačkoliv zatím zvládne jen překlady z angličtiny do čínštiny, francouzštiny, němčiny, italštiny a španělštiny.

Přizpůsobitelné Ovládací centrum

Současné Ovládací centrum se sestává ze dvou panelů, nicméně s iOS 11 se vše vrací na jedinou obrazovku s využitím 3D Touch. A nejen to, obsah obrazovky si budete moct přizpůsobit a přidat na ni například svou peněženku (Wallet), zapnout úsporný mód (Low Power Mode) anebo začít s nahráváním obrazovky (Screen Recording).

Nové efekty v Live Photo

Nejenže Live Photos nabídnou nové efekty, ale umožní také jejich snazší přidání. Nově přidána je i možnost delší expozice pro scény s horším osvětlením.

Drag-and-drop pro iPad

Díky funkci táhni-a-pusť bude multitasking na iPadu ještě snazší. Mezi aplikacemi bude snadné přetahovat obrázky, odkazy, složky, ale i celé aplikace.

Markup pro screenshoty

Vždy, když v iOS 11 pořídíte screenshot, dostanete na výběr, zda jej standardně uložit nebo zpracovat s funkcí Markup a přidat tak ke screenshotu ručně psané poznámky.

Sociální profily v Apple Music

Uživatelé Apple Music mají nově svůj profil. Využít se dá k pochlubení se vlastními playlisty nebo aktuálně poslechnutou muzikou. U prohlížených alb se vám zároveň ukážou ikonky přátel, kteří je taktéž poslouchali. Zajímavé je, že profily nebudou mít žádný privátní mód, takže váš hudební vkus uvidí skutečně každý.

Do Not Disturb While Driving

Při zapnutí nové funkce „Nerušit při řízení“ vám displej kompletně zčerná a telefon vás nebude rušit. Ovládat se dá manuálně nebo nastavit tak, aby se aktivovala automaticky, kdykoliv se připojíte k CarPlay nebo automobilovému Bluetooth. V DNDWD půjde nastavit rovněž automatická odpověď těm, kteří by vás při řízení chtěli kontaktovat.

Skener dokumentů v Notes

Klasický skener už s iOS 11 nebude potřeba, nově jej nabídne aplikace Notes. Kopie v ní bude možné uložit, ale stejně tak je budete moct exportovat v PDF a pomocí Markup dokumenty rovnou ručně podepsat.

Vyhledávání ručně psaných poznámek

Notes budou nově schopny vyhledat ručně psané poznámky. Ať už preferujete prst anebo Apple Pencil.

Vylepšená QuickType klávesnice

Klávesnice nabídne jednoruký mód, který posune všechny klávesy na stranu dle vašeho výběru. Ten bude možné zapínat operativně nebo si posunutí nastavit defaultně. Zároveň psaní čísel, interpunkce a diakritiky bude možné bez nutnosti přepínání na sekundární klávesnici.