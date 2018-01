Alexa do každé kanceláře

Narůstající rivalita Amazonu a Googlu na poli virtuálních asistentů gradovala na letošním veletrhu CES. A zdá se, že Amazon bude mít do budoucna navrch. Několik předních výrobců PC totiž přichází s Windows 10 hardwarem podporujícím Alexu právě od Amazonu, která má patřit k hlavním tahákům těchto zařízení, a to bez ohledu na zabudovanou Cortanu od Microsoftu. Mezi ně patří HP Pavilion Wave, Lenovo Thinkpad X1 Carbon a Yoga, Ausus 2018 ZenBook a Asus VivoBook, Acer Aspire a také notebooky Spin, Switch a Swift od téže firmy.

Alexa těží z rostoucí obliby chytrých domácích speakerů Amazon Echo, to je ovšem jen jeden dílek rozšiřujícího se portfolia. Už na loňském CESu byla představena jako součást celé škály zařízení, od ledniček až po vysavače, a Amazon se netají plány učinit z ní univerzální virtuální asistentku pro všechny myslitelné účely.

A tak i přesto, že společnost předjednala její využití třeba i ve vozech Toyoty nebo Lexusu, teprve příchod na počítače představuje skutečný rozmach a zacílení i na podnikovou klientelu. Nakonec, už loni byla uvedena speciální verze Alexa for Business, s níž začínají pracovat partneři jako např. Salesforce, SAP SuccessFactors či Concur. A další se přidávají.

„Na startu nového roku Alexa nabízí nejsilnější partnerský ekosystém – ať už jde o její možnosti či množství hardwarových partnerů – a v úpravě Alexa for Business stále intenzivněji proniká taky do kancelářského prostředí,“ tvrdí JP Gownder z analytické společnosti Forrester, podle kterého má Alexa v současnosti našlápnuto víc než konkurence.

„Příchod virtuálních asistentů do pracovního prostředí je nevyhnutelný,“ přidává Joel Jacobs ze společnosti Mitre, neziskovky zaměřené na rozvoj a inovaci. „Doma si je osvojíme, zjistíme, k čemu všemu je můžeme využít a nastavíme jejich standardy, a brzy budeme jejich funkčnost vyžadovat i v práci.“

První vlaštovky využití virtuálních asistentů v pracovním prostředí už se koneckonců objevují. Je však jasné, že jakmile jich začne přibývat, budou se muset výrobci čím dál tím víc soustředit i na zabezpečení, které je zatím jejich největší slabinou. Mimo jiné i proto, že zařízení, které je prakticky neustále zapnuté, může neustále poslouchat své okolí, a nikdo dosud nemá jistotu, jak jsou jejich data zpracovávána, zda a kde jsou archivována a nemohou-li být případně zneužita.

Na druhou stranu, podobné výzvě v době svého rozletu během uplynulých desíti let čelily i chytré telefony. Taky smartphonová revoluce a využití mobilních telefonů při práci přiměla IT administrátory řešit nové hrozby a způsoby zabezpečení dat. Ani pro virtuální asistenty by tak nemělo jít o překážku, kterou by nemohli překonat...