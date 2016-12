Cortana dostane vylepšení, přiblíží se Amazon Echo

Intel dodává v rámci dohody dvou gigantů svou „far-field speech recognition“ technologii, tedy technologii na rozpoznávání vzdáleného hlasu. Uživatelé budou schopni na Cortanu mluvit z delších vzdáleností.

„Brzy budete moci mluvit na své PC z dálky a snadno přistupovat ke všem svým dokumentům v zařízení a na cloudu,“ píše v příspěvku na blogu Navin Shenoy, viceprezident a generální manažer Client Computing Group Intelu.

O jakou přesně vzdálenost půjde zatím není známo.

Uživatelé také budou moci probudit PC z režimu spánku – jednoduchým zvoláním „Hey Cortana“.

Nyní Cortana funguje nejlépe, pokud jsou uživatelé velmi blízko počítače. Vývoj Intelu a Microsoftu však zřejmě technologii přiblíží konkurenčnímu Amazonu Echo, který rozeznává příkazy i z větší vzdálenosti.

Výhody této schopnosti budou podobné těm, kterými disponuje Echo. Uživatelé budou moci počítači říci, aby přehrál muziku nebo zjistil, jaké je venku počasí. Funkce bude ještě užitečnější až Microsoft vyvine své Windows PC centrály pro chytré domácnosti, díky kterým bude možné Cortanu využít k ovládání elektrických přístrojů a spotřebičů v domě.

Intel s Microsoftem pracuje na vícero projektech pro osobní počítače. Zapojil se také do „wire-free“ iniciativy, kde se využívá vysokorychlostní WiGig bezdrátového spojení k připojení periferií k počítači; pojem wire-free zde má značit počítač bez externích kabelů. Své prémiové paměti Optane hodlá Intel rovněž přizpůsobit osobním počítačům, a to ke konci příštího roku.

Výrobce serverových čipů se pouští také do sektoru LTE přijímačů, které hodlá instalovat do laptopů a hybridních tabletů; konečným cílem je přinést signál 5G do všech zařízení. Rozšíření 5G se předpokládá na rok 2020 a mohlo by přinést nové formy komunikace na krátké i dlouhé vzdálenosti. Intel pro 5G konektivitu momentálně vyvíjí modemy.

Velkým konkurentem Intelu v odvětví 5G zařízení bude Qualcomm, jehož ARM čipy budou rovněž dostupné pro Windows 10 počítače. Snapdragon 835 procesor chystaný pro PC má již modemy s podporou 5G integrované.