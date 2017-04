Datová centra jsou na ústupu – zaznamenávají celosvětový pokles v množství, ale i rozloze, kterou zabírají. Na přicházející změny v odvětví, které se v uplynulých letech vyznačovalo stabilním růstem, upozorňuje analytická společnost IDC, podle níž je za nimi třeba hledat následující hlavní příčiny: konsolidaci datových center, zvyšující se zájem o pronájem serverů a osvojování si cloudu.

Na vrcholu byla datová centra v roce 2015, kdy jejich množství celosvětově přesahovalo osm a půl milionu, loni započal pokles a letos by se tento počet měl dostat pod osm milionů čtyři sta tisíc. Do čtyř let pak odhadovaný počet datových center klesne pod hranici sedmi a čtvrt milionu. Úměrně se tak bude snižovat i plocha, kterou zabírají. V současnosti kulminuje na hranici 1,6 miliardy čtverečních metrů.

„Vezměte si takové Office 365. Snadno se na ně přechází a eliminují infrastrukturu datových center,“ uvádí příklad Tad Davies z konzultantské společnosti Bick Group zaměřené právě na datová centra. Na ústupu však jsou hlavně vnitropodniková datová centra, poskytovatelé služeb datových center naopak dále expandují, byť ne už takovou rychlostí jako v minulosti.

„Cloudy totiž mají své limity,“ podotýká Davies. „Mnoho aplikací s nimi není kompatibilních a jejich přizpůsobení si často žádá nemalou investici.“

Současný stav komentuje také John-David Lovelock ze společnosti Gartner:

„Firmy už tolik nenakupují servery od tradičních výrobců a namísto toho si pronajímají prostor v cloudu od společností jako jsou Amazon, Google nebo Microsoft. To vede k tomu, že za servery méně utrácejí, což ovlivňuje celý segment datových center.“