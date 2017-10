Facebook chce miliardu lidí ve virtuální realitě

Podle Marka Zuckerberga půjde o „nejdostupnější VR“ na trhu, s cenou 199 dolarů, tedy necelých 4500 Kč. Facebook tak chce zároveň nastartovat prodejnost svého VR vybavení, která od vydání Oculus Rift loni v březnu vázne.

„Jestli se z VR za tuhle cenu nestane masová záležitost, tak už nikdy,“ komentuje John Delaney, analytik společnosti IDC.

Zuckerberg pomalý vzestup VR technologie okomentoval na nedávné vývojářské konferenci v San Jose, věří však, že jeho společnosti se jednoho dne podaří do VR dostat rovnou miliardu lidí. Aby toho dosáhl, musí prý vyvinout špičkové a samostatně použitelné VR zařízení neomezující pohyb, což však ještě nemá být Oculus Go, který je neskrývaně uváděn jako nízkorozpočtový, čemuž bude odpovídat i zážitek z virtuálního prostředí.

Zuckerbergův nový kolega, facebookovský šéf pro VR Hugo Barra, však prozradil pár detailů i o tzv. Projektu Santa Cruz, prototypu špičkové VR technologie s detekcí pohybu bez nutnosti propojení s počítačem nebo koordinace se senzory rozmístěnými po bytě. Vývoj Santa Cruz však ještě nějakou chvíli potrvá a do té doby Facebook vkládá naději právě do Oculus Go.

Ačkoliv i tak je budoucnost technologie navzdory ohromnému mediálnímu poprasku nejistá a sám Zuckerberg připustil, že cesta VR k mainstreamu je ještě řádně dlouhá. Sám v ni ale věří.

„Spousta velkých nápadů se zprvu zdála šílených nebo příliš složitých,“ uvedl na zmíněné konferenci. „Někteří lidé tvrdí, že VR lidi izoluje anebo že je asociální. Já si myslím opak. Naše realita má své limity a tím, že více lidem díky virtuální realitě otevřeme více možností, to přece není izolující, to je osvobozující. Letos jsem procestoval celou Ameriku, potkával se s obyčejnými lidmi a viděl, že ne všude mají stejné ekonomické příležitosti jako my v Kalifornii. Tím, že lidem umožníme být všude, ty příležitosti lidem vytvoříme, ať už se nacházejí kdekoliv.“

Mnozí odborníci však namítají, že tyto příležitosti se neskrývají ve virtuální realitě, ale v té rozšířené, která zobrazuje digitální objekty vsazené do reálného světa, což je zatím parketa hlavně pro Microsoft a jeho Hololens. Sice zatím málo rozšířené a drahé, časem však mohou sehrát významnější roli než VR.

„Jedním z problémů virtuální reality je skutečnost, že když jste v ní, nemáte přehled o tom, co se děje v reálném světě kolem vás,“ říká John Delaney. „Do virtuální reality tak budete vstupovat jen tehdy, bude-li to bezpečné, což pro většinu lidí znamená hlavně doma, takže ač může být virtuální realita připojena do mobilních sítí, sama ve skutečnosti mobilní není.“

Jiní namítají, že VR se nemůže stát masovou záležitostí ani při cenově dostupném hardwaru, jestliže nebude schopna nabídnout pořádný obsah.

„Oculus Go je důležitý krok k navýšení počtu uživatelů virtuální reality, ale jak se ukázalo na příkladu googlovských brýlí Daydream, uživatelé pořád postrádají pádný důvod, proč si je koupit. Podpora vývojářů a kvalitní obsah jsou zásadní pro masové rozšíření.“

Na toto konto Zuckerberg připomněl několik úspěchů Facebooku, včetně tří letošních cen Emmy pro VR tituly. Do budoucna lze počítat i se zapojením velkých filmových či videoherních studií. Facebook se chce navíc s virtuální realitou prosadit i v pracovním prostředí, pro které přichystal tzv. Oculus for Business a speciální nabídku, která má VR přinést i do pracovních procesů.

Během uplynulých tří dekád přicházely přísliby virtuální reality ve vlnách. Ta poslední se zdá zatím nejslibnější, i když nelze opomíjet skutečnost, že hardware je pro masové použití pořád ještě dost těžkopádný. Prémiová VR je navíc nejen velká, ale taky drahá.

„To je pravda, ale pracujeme na tom,“ tvrdí sebejistě Zuckerberg. „Nic nenahradí osobní styk, ale jestliže se přibližujeme limitům naší reality, ta virtuální ji učiní o kus lepší.“