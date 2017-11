KLM sází na umělou inteligenci

Na rozdíl od svých předchůdců dokáže pro zákazníka vyhledat a rezervovat letenku na kterýkoliv z letů společností Air France – KLM nebo Delta Airlines až téměř rok dopředu. Stačí do konverzace s KLM Royal Dutch Airlines na FB Messengeru napsat „Hello BB“ a spustí se rychlá konverzace s vyhledáváním vybraného letu. BB pomáhá 250 kolegům zákaznického centra letecké společnosti KLM zvládnout přes 16 000 dotazů týdně.

BB je dostupná v angličtině a k nalezení je v Messenger Menu nebo při napsání následujících vět:

- Hi BB

- Hi, I would like to book a ticket

Takto budou zákazníci automaticky přesměrováni na chatbot, který okamžitě zahájí konverzaci. „Povídání“ s BB je nezávazné, dokud zájemce nepotvrdí rezervaci. Pokud si vybere letenku, potvrzení rezervace obdrží přímo v Messengeru. Následně BB zašle odkaz, prostřednictvím kterého může zákazník bezpečně provést platbu, za kterou nejsou účtovány žádné poplatky.

BB se sama učí a bude brzy schopna nabídnout více služeb a být kompatibilní s různými digitálními kanály, včetně hlasových pokynů.

BB používá strojové učení platformy API.ai, aby pochopila, co zákazníci říkají a reagovala relevantním způsobem. BB byla připojena k rozhraním API společnosti KLM, aby poskytla nejlepší nabídku letů a k CRM systému Salesforce společnosti KLM, aby lidští agenti mohli reagovat v případech, kdy BB nemůže.