Koncern Volkswagen sází na digitál

Do roku 2025 přijde koncern na trh s více než 30 vozidly s čistě elektrickým pohonem. Kromě nové obchodní oblasti se zaměřením na řešení mobility se stanou novými hlavními kompetencemi koncernu Volkswagen akumulátorová technika, autonomní jízda a umělá inteligence.

Na řešeních pro digitální svět zítřka již v rámci koncernu pracuje 37 kompetenčních center a digitálních laboratoří po celém světě – od San Francisca přes Barcelonu a Berlín až po Peking.

Automatizovaná jízda je důležitou hlavní kompetencí pro budoucnost, na které koncern Volkswagen usilovně pracuje.

„Značky Volkswagen a Audi jsou již dlouho průkopníky autonomní jízdy. Pro nás z toho vyplývá ambice podílet se na vývoji a realizaci také dalších evolučních stupňů na cestě k samořízenému automobilu a uvést je pro naše zákazníky do sériové výroby. Jsme přesvědčeni o budoucnosti této techniky a o jejím dlouhodobém revolučním potenciálu,“ řekl předseda představenstva koncernu Volkswagen Matthias Müller. Oznámil, že koncern bude v nadcházejících letech investovat do této klíčové technologie několik miliard eur. Navíc získá do svých služeb nejlepší odborníky a spojí síly jednotlivých koncernových značek.

Koncern Volkswagen poskytl na veletrhu v Ženevě poprvé konkrétní výhled na nejvyšší stupeň automatizované jízdy (Stupeň 5) v podobě studie Sedric – prvního koncernového autonomního automobilu. Stačí stisknout tlačítko „OneButton“ a vozidlo přijede pro své cestující – s čistě elektrickým pohonem, kompletním síťovým propojením a zcela autonomně. Veškeré jízdní funkce vykonává chytře a samostatně – bez volantu, pedálů a přístrojové desky.

„Jsme přesvědčeni o tom, že zcela automatizovaná vozidla zlepší život v našich městech, zvýší ochranu životního prostředí i bezpečnost. Sedric poskytuje první konkrétní výhled tímto směrem. Je průkopníkem a nositelem nápadů pro autonomní jízdu. Mnoho prvků a funkcí tohoto koncepčního vozu se objeví v nadcházejících letech ve vozidlech našich značek,“ uvedl Müller.