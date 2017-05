Samořiditelná auta budou sdílet obrovské množství dat

Jediné samořiditelné auto by mohlo generovat až 100 Gb dat za sekundu, říká analytik Brian Johnson z Barclays. Automobily by tak produkovaly data v řádu exabytů. I s obrovskou kompresí jde o dnes nepředstavitelná čísla.

Klíčem k proměně automobilového průmyslu budou big data. Správa velkého množství informací však bude vyžadovat nová řešení úložiště a analytiky, píše se v Johnsonově zprávě.

Hrát prim bude také oblast zabezpečení. Moderní vůz má 50 až 150 ECU (elektronické kontrolní systémy, miniaturní počítače, které ovládají např.; brzdy) s až 100 miliony řádek kódu. A na každých 1000 řádkách je až 15 bugů, které mohou potenciální hackeři zneužít, věří analytici. Velmi nelichotivý obrázek.

„V budoucnu mohou být všechna tato data sdílena na cloud – ať už skrze 4G a pozdější standardy, později z domova přes Wi-Fi nebo na občasné bázi, např. využitím servisních nahrávacích center,“ píše se dále v reportu.

Automobily budou vytvářet množství dat související s děním ve vozidlo, informacích o řidiči a pasažérech i okolí. Dostupné informace se budou týkat i údajů o provozu automobilu, rychlosti, zrychlování, GPS lokaci a v případě nehody snímku okolí těsně před nárazem i okamžité zavolání pomoci na krizovou linku.

Pravděpodobně budou data rovněž zaznamenávat míru využití infotainmentu, HVAC (vytápění, klimatizace, větrání), preference sedadel i techniku řízení.

„Vše by šlo nahrávat, následně vkládat na cloud a přizpůsobit automobil preferencím řidičů,“ pokračuje studie.

Data z okolí budou snímat LiDAR, kamery a další senzory.

„Auto by se mohlo stát pojízdným datovým vysavačem,“ žertuje Johnson. „Pomyslete na miliony Google StreetView vozů, schopných obnovovat vzhled každé ulice kdekoli několikrát denně. Nejen, že by tato data šlo použít ve vrstvách pro standardní HD mapy, šlo by je rovněž využít pro získání dalších dat.“

Například by nově získané informace mohly objasnit, jak zaplněné je parkoviště obchodu v různou denní dobu.

Společnost, které na datech z automobilů vydělají jako první, budou pravděpodobně inovující výrobci, kteří vytváří „vozy budoucnosti“ z ničeho – jako Tesla. K nim se připojí dodavatelé typu Delphi nebo Mobileye, věří v Barclays.

Mobileye nedávno zakoupil Intel za 15,3 miliardy dolarů, čímž hodlá podpořit spolupráci obou firem a BMW, které má první samořiditelné auto dodat kolem roku 2021.

„I ve světě, který bude následovat po síti 5G, bude takové množství dat přenášené automobily nepraktické pro zpracování. Edge a Node analytika by tedy v automobilech mohla hrát větší roli, než třeba motor,“ píše Johnson.

Kolem roku 2020 bude 75 % automobilů na světě připojených k internetu, vyplývá z informací analytické firmy TrendForce. Rozvoj k internetu připojených vozů přinese přibližně 2,94 miliard dolarů obratu.

V roce 2020 se také autonomní vozy mají dostat do sériové výroby díky plánům několika významných automobilových společností.

„Běžným rčením v Silicon Valley je ‚data jsou nový benzín – a nadšení pro podniky, které generují a analyzují data, je běžné napříč celým odvětvím,“ zakončuje Johnson. „Na rozdíl od benzínu však nejsou data limitovanou a neustále se zmenšující zásobou. Data a jeho použití se budou neustále rozpínat.“