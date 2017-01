Waymo pracuje na autonomních vozech, představilo samoříditelné MPV

Generální ředitel Waymo, John Krafcik, plány firmy oznámil na nedávné konferenci Automobili-D v Detroitu, kde prezentoval dosud poslední verzi samořiditelného minivanu Pacifica. Vyvíjí jej spolu s výrobcem Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

„Tyto minivany Pacifica budou první vozidla vybavená zcela novou, integrovanou hardwarovou řadou Waymo; navíc jsme do firmy přesunuli naše samořidící senzory. Vše bude navrženo a postaveno přímo námi, s každou částí vyrobenou s jediným cílem: bezpečně vyřešit komplexní úkol úplné autonomie,“ řekl Krafcik posluchačům.

Když se Waymo ke konci minulého roku přerodilo v samostatnou společnost, opustilo své dřívější návrhy na výrobu autonomního vozu ve tvaru bubliny a místo toho se rozhodlo pro spolupráci s tradičními automobilkami. Kromě FCA zahájil Waymo kooperaci také s Hondou, prohlásil Krafcik.

Zatímco jiné společnosti představili samořiditelné technologie v konkrétních případech – na dálnici nebo městské dopravě – Krafcik zdůraznil, že cílem Wayma je zcela autonomní vůz.

„Téměř samořiditelný vůz, někdo by jej také mohl nazvat potenciálně autonomní, nám nestačí,“ řekl.

Na pódiu vystavená Pacifica na druhou stranu představila několik různých poprvé. „Jde o světově první samoříditelný minivan, schopný dopravit vás ode dveří ke dveřím bez člověka za volantem. Jde také o první produkt naší prémiové kolaborace s výrobcem aut pracujícím na velkovýrobní platformě,“ vysvětlil.

Nové minivany by se měly na veřejných silnicích v Arizoně a Kalifornii objevit již v tomto měsíci, dodal Krafcik.

Mezi benefity převedení vývoje senzorů přímo do firmy zmiňuje snížení nákladů. To umožnilo firmě zlevnit výdaje na výrobu klíčové součástky, lidar senzoru (lidar – light direction and range, směr světla a dosah), ze 75 000 dolarů v roce 2009 na 7 500 dolarů.