Amazon odkoupí platformu Slack, tvrdí Bloomberg

Odkoupení cloudového Slacku, nástroje na týmovou spolupráci a služby, by poskytlo Amazonu snadný vstup do dalšího odvětví.

„Stručně: pro Amazon by mohlo jít o dobrý krok, v rámci kterého by si polepšili v oblasti trhu podnikové spolupráce, ale problém je udržet si relevanci a vhodné provedení proti konkurenci, jako je Google, Microsoft nebo Facebook,“ popisuje analytik firmy Forrester Art Schoeller.

Zástupce firmy odmítl na informace Bloombergu reagovat, Amazon na žádost o komentář neodpověděl.

Slack má přes 5 milionů stálých každodenních uživatelů a za tříletou dobu své existence si našel velkou uživatelskou základnu. Nedávno po Slacku pokukoval Microsoft, ale od dohody ustoupil, když zjistil, že cena – až 8 miliard dolarů – byla i pro amerického giganta příliš vysoká, dodává Schoeller.

Microsoft svou taktiku nakonec pozměnil a v listopadu 2016 vyšla služba Microsoft Teams.

Zájem Amazonu o Slack je důležitý, vzhledem k tomu, že v února firma spustila službu na video a audio konference jménem Amazon Chime. Schoeller si také povšiml, že WorkMail Amazonu příliš neukousl z popularity oblíbeného dua Microsoft Exchange a Outlooku ani z Google Gmailu.

Jak podotkl Schoeller, akvizice Slacku by mohla pomoci Amazonu ve vylepšení tržní pozice, ale muselo by následovat vícero investic ihned po koupi, pokud by Amazon chtěl konkurovat největším hráčům. Koupě by také mohla ovlivnit cloudové operace firmy.

„Pokud bude Amazon pokračovat v přidávání dalších podnikových aplikací do Amazon Web Services, mohlo by to ostatní partnery dohnat k zamyšlení, neboť by operovali na platformě soupeře,“ vysvětluje.

Ačkoli Amazon Chime má možnosti vytvoření chatovacích místností, Schoeller očekává, že by jej Slack nahradil, neboť právě instant messaging uvolňuje cestu k podobným aplikacím.

Chime soupeří s online webovými konferencemi typu Zoom, Uber Conference nebo Join.me. Alan Lepofsky, viceprezident Constellation Research si povšiml, že kromě WorkMailu nabízí Amazon také Amazon Docs, což je služba na sdílení souborů.

„Bude zajímavé sledovat, zda se Amazon a Slack stanou dobrou kombinací,“ říká Lepofsky. „Amazon se pokoušel prodloužit svůj dosah uvnitř podnikových účtů, mimo své vývojářské aktivity. Mají Workspaces virtuální plochu, WorkMail a WorkDocs, Chime a Do, ale moc neslyšíme o tom, že by podnikoví zákazníci tyto nástroje využívali.“

„Možná, že Slack by jim pomohl na trh proniknout, otevřít možnosti pro jejich platformu,“ dodává.

Slack by také mohl fungovat jako front end pro umělou inteligenci Amazonu, popisuje dále Lepofsky. Společnost by mohla využít produktovou řadu Echo a platformu Slack pro software.

Lepofsky však není přesvědčen, že kombinace Slacku a Amazonu, tedy specificky jejich současných produktů, by fungovalo. „Stálo by hodně úsilí pokusit se spojit produkty Slacku a Amazonu,“ uzavírá.