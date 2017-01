Apple na poli operačních systémů letos definitivně předběhne Microsoft

Apple nejenže v posledních letech stahuje náskok Microsoftu, pokud jde o užívanost operačních systémů obou výrobců v nově na trh uváděných zařízeních, dle analytiků svého konkurenta letos dokonce vůbec poprvé předežene. A v následujících dvou letech by pak společnost měla svůj náskok mírně navýšit.

Ze 2,3 miliard zařízení (počítače, chytré telefony, tablety, ad.) loni uvedených na trh jich se systémem Windows pracovalo zhruba 260 milionů, tedy nějakých 11,2 %. Oproti tomu iOS a macOS (respektive OS X) byl dodán s 248 miliony zařízení, což pro Apple ve skutečnosti znamenalo desetiprocentní propad oproti roku předchozímu. Důvod? Zpomalení prodejů vlajkové lodi Applu – iPhonů.

Dle předpovědi společnosti Gartner se však iOS a macOS v letošním roce na rozdíl od Windows z tohoto propadu vzpamatují, poskočí na 268 milionů a v následujících dvou letech poskočí meziročně o 3 %, čímž by se v roce 2019 měl Apple dostat na hranici 285 milionů.

Oproti tomu vyhlídky pro Windows počítají s letošním poklesem a následnou dvouletou stagnací. Slovy čísel: Windows by měly letos pohánět 252 milionů dodávaných zařízení (většinou z nich budou osobní počítače), v roce 2019 jich pak bude 257 milionů. Apple tak do tří let získá až třicetimilionový náskok.

Obecně by měl trh s výpočetní technikou (a chytrými zařízeními) v následujících měsících spíš oslabovat, potažmo stagnovat.

„Trh s osobními počítači se dostává ke dnu svého poklesu,“ hodnotí analytik společnosti Gartner Ranjit Atwal a odhaluje tak jeden ze zásadních důvodů slábnoucího významu Microsoftu, jehož operační systém je závislý v největší míře právě na počítačích. Podle odborníků nástup nových zařízení sice nepovede k úplnému vymizení osobních počítačů, nicméně jejich propad je výrazný.

Za posledních pět let prodeje počítačů poklesly zhruba o třetinu a vzpamatování se očekává jen mírné, až uživatelé začnou vyměňovat zastaralé modely za nové, k čemuž však podle vyhlídek Gartneru nedojde dřív jak v příštím roce, možná ještě později, s postupným mizením Windows 7.