Automobilky chtějí technologie bez patentových válek

Jak automobilky postupně přeměňují své vozy v počítače s aplikacemi na kolečkách, přejímají mnoho ze zvyků a technologií Silicon Valley. Jedné nepříjemné záležitosti se však chtějí vyhnout obloukem, a to jsou žaloby pro porušování patentů.

Výrobci od BMW přes Hyundai po Ford se chtějí poučit z takzvaných „smartphonových válek“, které právnickým firmám zaplatily miliony dolarů za žaloby, poradenství a obhajoby. U nadcházející automobilové revoluce se tomu chtějí automobilky za každou cenou vyhnout.

„Žádný duševně zdravý automobilový výrobce nechce tyto války opakovat, kde jediným vítězem byli právníci,“ věří William Coughlin, výkonný ředitel firmy Ford Global Technologies, která se specializuje na duševní vlastnictví globální společnosti Ford.

Výrobci se proto rozhodli masivně zvýšit své sbírky patentů. Přispívají k tomu obzvláště samořiditelná auta, Wi-Fi přímo v autě a systémy na vyhýbání se nehodám. Nastává tak ironická situace: aby se vzájemní konkurenti vyhnuli soudním sporům, společně si technologie licencují, využívají software, který je bez placených licencí nebo zpochybňují ty patenty, za které by je mohl někdo žalovat.

Toyota a Ford patří mezi 21 největších patentových recipientů ve Spojených státech. S 1 540 a 1 530 patenty za minulý rok patří do tak prestižní společnosti, do jaké patří i Google, Qualcomm nebo Apple, vyplývá z dat americké organizace Intellectual Property Owners Association.

Nedávno získané patenty Toyoty se zabývají primárně schopnosti automobilu držet se konkrétního jízdního pruhu a včas reagovat na semafory. Ford zase získal práva na senzory, které sbírají informace od ostatních vozidel a na systém, který měří zákaznickou spokojenost pomocí reakcí získaných během řidičova řízení.

Zatímco v IT průmyslu jsou patentové spory vedené soudní cestou vcelku běžné, automobilky to radji řeší alternativními způsoby – mimosoudně, případně nechají dodavatele „vybít se“ mezi sebou.

Nyní se postupně začínají sdružovat ve skupinách, které se patenty přímo zabývají; jde o ochranu proti společnostem, které ve velkém skupují licence – takzvaní patentoví trollové.

Ford, Honda, Hyundai, Tesla a Volkswagen, tedy jedny z největších světových automobilových společností, jsou v současnosti sdruženy v organizaci LOT Network, neziskovém konsorciu, které umožňuje všem firmám přístup k jejím patentům – i v případě, že je pak hodlají prodat jiným společnostem. Daimler, Ford a Toyota patří k podobné organizaci Unified Patents, která zpochybňuje patenty u amerických úřadů.

Je logické, že se automobilky chtějí vyhnout velmi nákladným a zdlouhavým soudním sporům, které nyní prožívá kupříkladu Qualcomm s Applem. Ve chvíli, kdy se navíc blíží po dlouhé době větší revoluce v tom, jakým způsobem se s automobily zachází a v jejich technologických možnostech, dává smysl, že se automobilky pokouší o minimalizaci finančních dopadů právních sporů, které jsou schopny vysát finanční rezervy velmi rychle.

Nebylo by špatné, kdyby tento trend pronikl i do IT. Právní patentové spory jsou nepříjemné, vyčerpávající a hlavně nesmyslné. Chránit si své vynálezy je v pořádku, ale hledání právních skulinek pro vymáhání poplatků působí spíše absurdně.