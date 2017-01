Avaya vyhlásila bankrot, Česka by se to dotknout nemělo

Do podání o bankrotu nejsou zahrnuté její zahraniční pobočky, takže by se jich to nemělo týkat.

Avaya vznikla v roce 2000 odštěpením z firmy Lucent Technologies. Od počátku se zaměřovala na telefonní ústředny, firemní sítě a call centra. Postupně kvůli stále zřetelnější orientaci podniků na mobilní sítě a cloudové nástroje pro komunikaci musela své původní zaměření pozměnit.

Avaya by měla i nadále fungovat beze změny, a to díky provozním příjmům a také 725 milionů dolarům v hotovosti. Musí to ale ještě schválit příslušný konkurzní soud.

Společnost plánuje udržet svůj byznys kontaktních center, o němž se spekulovalo, že je na prodej, ale prý jedná o prodeji svých některých nejmenovaných divizí.

Ochrana před věřiteli má sloužit ke snížení dluhu a dalších výdajů spojených s dobou, kdy byla hlavně dodavatele hardwaru. „Náš byznys si vede dobře“, tvrdí Kevin Kennedy, výkonný ředitel firmy Ayaya.

Zároveň firma uveřejnila své finanční výsledky – za poslední fiskální rok měla obrat 3,7 miliardy dolarů, což je o desetinu méně než o rok dříve. Současně vykázala provozní ztrátu ve výši 262 milionů dolarů.

V budoucnu by se Avaya chtěla více soustředit na softwarově definované sítě, cloudové platformy, na IoT a také na web.

Nedávno například oznámila platformu Equinox pro all-in-one spolupráci, která zahrnuje hlasové hovory i videohovory, textové zprávy, webovou spolupráci a streaming událostí.

Equinox může běžet na mobilních klientech, počítačích a na Vantage, což je telefon Avaya s obrovským dotykovým displejem pro provozování aplikací. Společnost také oznámila SDK (software development kit) pro integraci Equinoxu do kancelářských aplikací.