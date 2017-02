Bez imigrace budeme v problémech, píší technologičtí giganti

Nový americký prezident Donald Trump se sice snaží zastavit imigraci, zaměstnavatelé z oblasti IT a technologií mu ale oponují. Podle nich je zaměstnávání imigrantů zásadní pro ekonomiku a naopak podporuje celkovou zaměstnanost.

Apple, Facebook, Microsoft, Amazon a Alphabet tak Trumpovi společným jménem adresují dopis, v němž vyjadřují své obavy z důsledku současných, ale i možných budoucích Trumpových protiimigračních opatření. Vyzdvihují v něm význam imigrantů pro úspěch společností a varují, že Trumpova politika může ohrozit i ty, jimž bylo uděleno vízum a legálně tak už přispívají americké ekonomice.

Připomeňme, že Trumpovo poslední nařízení dočasně zakazuje přijímání uprchlíků ze Sýrie a dalších šesti převážně muslimských zemí – Íránu, Iráku, Libye, Somálska, Súdánu a Jemenu. Amazon.com je jednou ze společností, která už vyzvala k soudnímu odporu proti nařízení, které dle firmy „narušuje její obchodní činnost a ovlivňuje zaměstnance“.

Podle Tima Cooka právní kroky zvažuje také Apple. V emailu adresovaném hromadně zaměstnancům připomíná, že biologický otec spoluzakladatele Applu Steva Jobse byl Syřan a že „společnost by neexistovala bez imigrace, natož aby byla tak inovativní a prosperující“.

Jednou z oblastí vládní imigrantské strategie, do které Trump ještě nezasáhl, je tzv. Deferred Action for Childhood Arrivals program, který před deportací chrání nezletilé, jestliže například v USA vystudují střední školu.

I na něj společnosti ve svém dopise upozorňují: „Zrušení těchto ochranných podmínek by znamenalo konec programu a konec šancí na to, že by tito lidé mohli pracovat a žít beze strachu z deportace.“

Společnosti proto Trumpovi nabízejí svou pomoc pro případ, že by chtěl pravidla DACA přepracovat. „Zvažujete-li změnit komplexní a provázanou imigrační politiku, ať už jde o pracovní či jiná zaměstnanecká víza, uprchlíky nebo DACA, doufáme, že nás využijete jako zdroj, který vám může pomoci nastavit novou strategii podporující americké firmy a respektující americké hodnoty,“ vzkazují firmy prezidentovi USA.